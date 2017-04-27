В бундестаге призвали не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом политик заявила в интервью Deutsche Welle.

Фрайтаг подчеркнула, что по имеющейся у Германии информации, Россия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" и Международный олимпийский комитет обязан разобраться в этом вопросе.

"Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года", — заключила она.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена в 2016 году по итогам расследования заявила о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. Москва опровергает эти обвинения. В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.

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