Мутко: государство не планирует оплачивать права на трансляцию ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Государство не планирует оплачивать для российских каналов телеправа на матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу, это рыночная ситуация, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира, цена на них завышена до 100 миллионов долларов. В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

"Планирует ли государство оплачивать телеправа? Как мы можем (это) сделать? Это рыночная субстанция — реклама, телевидение, права", — сказал Мутко журналистам.

25 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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