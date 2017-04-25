По указанию Родченкова были уничтожены 1,5 тысячи допинг-проб спортсменов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ провела проверку в сфере антидопингового законодательства, установив, что около 1,5 тысяч допинг-проб спортсменов были уничтожены по указанию бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, хотя их хранение было обязательным, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016, а самого Родченкова обвинила в уничтожении 1417 допинг-проб. WADA также приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку и переехал в США.

"В связи с многочисленными публикациями в СМИ Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы надзорные мероприятия в сфере антидопингового законодательства. Проведенной в Минспорте России проверкой выявлены факты уничтожения по указанию бывшего директора антидопингового центра около 1,5 тысяч допинг-проб спортсменов, подлежащих обязательному хранению", — следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко в ноябре 2015 года пояснял в СМИ, что уничтожение проб происходило с ведома WADA, причем уничтожены были только те пробы, хранение которых не было обязательным. При этом в СК утверждали, что Родченков должен был сохранить пробы, но уничтожил их, причем команду об уничтожении мог получить из WADA. Ранее СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.

В докладе также сообщается, что президенту РФ направлены предложения по совершенствованию антидопингового законодательства, а в Генеральной прокуратуре РФ создана межведомственная рабочая группа по противодействию применению допинга в спорте, также для оказания помощи в работе Независимой общественной антидопинговой комиссии.

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