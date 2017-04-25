По указанию Родченкова были уничтожены 1,5 тысячи допинг-проб спортсменов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ провела проверку в сфере антидопингового законодательства, установив, что около 1,5 тысяч допинг-проб спортсменов были уничтожены по указанию бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, хотя их хранение было обязательным, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.
"В связи с многочисленными публикациями в СМИ Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы надзорные мероприятия в сфере антидопингового законодательства. Проведенной в Минспорте России проверкой выявлены факты уничтожения по указанию бывшего директора антидопингового центра около 1,5 тысяч допинг-проб спортсменов, подлежащих обязательному хранению", — следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В докладе также сообщается, что президенту РФ направлены предложения по совершенствованию антидопингового законодательства, а в Генеральной прокуратуре РФ создана межведомственная рабочая группа по противодействию применению допинга в спорте, также для оказания помощи в работе Независимой общественной антидопинговой комиссии.
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