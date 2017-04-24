В Москве парк футбольного Кубка конфедераций откроется 29 апреля

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Парк Кубка конфедераций по футболу откроется 29 апреля в российской столице в "Музеоне", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

У посетителей парка в день открытия будет возможность увидеть знаменитых футболистов. Так, почетным гостем станет чемпион мира по футболу в составе сборной Франции защитник Марсель Десайи. Кроме этого 29 апреля во время викторин и конкурсов будут разыгрываться билеты на матчи турнира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ему будет предшествовать Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.