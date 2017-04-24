В Бурятии борцы провели турнир за здравие и благополучие Путина

КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи представители из регионов России и Монголии приняли участие в Десятом международном турнире по бурятской борьбе (Бухэ барилдаан) в Улан-Удэ, посвященном богине Белая Тара (покровительнице высших иерархов России) за здравие и благополучие президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель минспорта Бурятии Андрей Мухраев.

По его словам, на турнир приехали спортсмены из 40 дацанов Бурятии, из Забайкалья, Иркутской области, Якутии, Тувы и Монголии. Он проводится с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России и личным патронажем XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

"В соревнованиях приняли участие 1230 спортсменов, за которыми наблюдали и болели 3 тысячи зрителей", — сказал собеседник агентства.

Все победители соревнования были награждены оригинальными медалями, дипломами и денежными призами. Победителям юношеского турнира в каждой весовой категории вручили серебряные памятные медали с изображением богини Белая Тара, а победителям–мужчинам – золотые медали.

В 1741 году буддизм получил косвенное признание на территории Российской империи. В 1764 году Екатерина II учредила пост Пандито Хамбо-ламы, в 1766 – бурятское буддийское духовенство признало императриц Елизавету Петровну и Екатерину II воплощением милосердной богини Белая Тара. Этим самым была заложена традиция особого почитания глав российского государства.