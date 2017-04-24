Хоккеисты Радулов, Зайцев и Белов вызваны в сборную для подготовки к ЧМ

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Александр Радулов, Никита Зайцев и Антон Белов вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира-2017, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФХР.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Национальная сборная России собралась в УТЦ "Новогорск" для подготовки к турниру. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:

вратари – Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники – Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба — "Металлург" Магнитогорск), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА), Никита Зайцев ("Торонто");

нападающие – Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Магнитогорск), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Александр Радулов ("Монреаль"), Артемий Панарин ("Чикаго).

Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>