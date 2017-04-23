Вне элиты: российские теннисистки проиграли бельгийкам в матче Fed Cup

МОСКВА, 23 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная России уступила команде Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и не смогла вернуться в элиту тенниса.

Первый номер россиянок Елена Веснина в первый день одолела Элисон Ван Эйтванк (6:3, 6:4), а Анастасия Павлюченкова уступила первому номеру соперника Элизе Мертенс (4:6, 0:6). В воскресенье Веснина проиграла Мертенс (4:6, 6:1, 2:6), а Дарья Касаткина, заменившая Павлюченкову, переиграла Марину Заневскую, вышедшую на корт вместо Ван Эйтванк (5:7, 6:1, 6:0). В заключительной парной встрече Веснина и Касаткина проиграли Мертенс и Ан-Софи Месташ — 1:6, 6:7 (2:7).

Хорошее настроение

В первый день Веснина, пребывающая в хорошей форме после победы на мартовском турнире в Индиан-Уэллсе, уверенно разобралась с Ван Эйтванк. "Я понимала, что я, как лидер команды, первый номер, должна хорошо начать, задать хорошее настроение для следующих матчей", — рассказала после дебютной игры Веснина, отметившая, что поначалу испытывала волнение. "Элисон неплохо играет на грунте, во втором сете я стала играть менее активно, но со слишком большим риском, удары имели такой характер разброса", — добавила россиянка, которой "потребовалось некоторое время, чтобы понять и довести дело до конца".

Павлюченкова, по ее же словам, "достаточно прямолинейно играла" с Мертенс, назвав сей факт своей главной ошибкой. В дальнейшем теннисистка не могла определиться с тактикой по ходу игры. "(Капитан) Настя (Мыскина) говорила мне, что у меня хорошее начало, ну а когда она (Мертенс) стала вести в счете, Настя мне сказала несколько поменять игру — поиграть пошире, потому что я играла больше на соперницу. Потом кто-то посоветовал играть покороче. Я все перепробовала, но в конце просто не знала, как играть с ней", — поделилась досадой Павлюченкова, которая во второй день была заменена на Дарью Касаткину.

Роковой смэш

Но сначала публика увидела "три абсолютно разных сета" в исполнении Весниной. Игра в первом сете 66-й ракетки мира из Бельгии была спокойная и уверенная. Мертенс взяла подачу российской теннисистки и невозмутимо довела партию до победы – 6:4. На второй сет заметно более титулованная и опытная Веснина вышла громить соперницу, играючи она брала свои подачи и не менее легко смотрелась на чужих. Партия осталась за Весниной — 6:1.

"В третьем сете я сказала себе: "Она выше меня по рейтингу, мне нечего терять". Психологически и физически я чувствовала себя нормально, поэтому я раскрепостилась", — рассказала Мертенс уже после встречи. Тот самый третий сет был упорным. Сначала каждая спортсменка взяла свою подачу, а после настала череда брейк-пойнтов. Сначала россиянка могла одним ударом взять подачу соперницы, но Мертенс в этот ответственный момент совершила эйс, а после выиграла гейм — 1:2. "В решающие моменты на брейк-пойнтах подавать эйсы… Я мало такое видела. Это меня удивило", — сказала потом Веснина.

Следом брейк-пойнта добилась уже бельгийка, которой повезло больше. Сначала после того, как Веснина ударила в аут простейшим смэшем, а в следующем розыгрыше пробила в сетку, счет стал 3:1 в пользу бельгийки, а после удачно проведенного ею гейма на подаче и 4:1. "В решающий момент она "вошла в корт" и от себя сыграла смело и вдохновенно", — сказала о сопернице Веснина. "Я надеялась, что в третьем сете будет мое доминирование на корте, как и во втором сете, но – это матч Кубка Федерации, — добавила россиянка уже о себе. — Я должна была "брейковать" ее в первых двух геймах на ее подаче, мне кажется, что я в тот момент играла уверенно, правильно, по счету".

Вскоре Веснина дважды находилась от проигрыша своей подачи и на второй раз совершила двойную ошибку – 1:5. Следующий гейм вышел маленьким откровением, Веснина дважды отыгрывала матчбол при "больше" соперницы на ее подаче и сократила разрыв в счете – 5:2. Но серия невынужденных ошибок россиянки уже на своей подаче привела ее к поражению в игре — 2:6. "Она (Веснина) показывала замечательный теннис, во втором сете я почувствовала усталость, ощущала давление соперницы и не так хорошо подавала сегодня, как вчера", — заметила Мертенс, которая вывела свою команду вперед.

Свирепый взгляд Касаткиной не помог

А перед Весниной замаячила перспектива вернуться на корт чуть позже вечером в парной игре, благо президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев еще до начала турнира выражал мнение, что олимпийская чемпионка в парном разряде должна сразиться в этом виде при необходимости, причем сделать это в паре с Касаткиной, а не Анной Блинковой, как планировалось изначально.

О готовности сыграть за свою страну в паре заявила и Мертенс. Но ход четвертой игры между Касаткиной и уроженкой Одессы Мариной Заневской, с 2016 года выступающей под бельгийским флагом, поначалу не предвещал об актуальности парной встречи. 114-я ракетка мира повела 3:0, но Касаткина (29-й номер в рейтинге WTA) отреагировала мгновенно и счет вскоре стал ничейным – 4:4, 5:5. Правда, тай-брейка не вышло. 7:5 – первый сет за Заневской. Но затем инициативу перехватила Касаткина, достаточно быстро выиграв второй и третий сеты (6:1, 6:0).

В решающей парной встрече обе команды представили не изначально озвученные дуэты, а адаптированные под максимальный результат: Веснина/Касаткина против Мертенс/Ан-Софи Месташ. Первую же свою подачу россиянки проиграли, потому что на брейк-пойнте олимпийская чемпионка Веснина из обычной ситуации пробила в сетку – 0:2. Затем было 0:3, 1:4 и брейк-пойнт бельгиек, целая серия "ровно"-"больше", второй брейк-пойнт, на котором Веснина из глубины корта пробила в сетку – 1:5. Итог первой партии — 1:6. Во втором сете хозяйки арены вновь допустили 30:40 на своей подаче при счете 1:1, но выстояли, дожали бельгиек с эффектным ударом Касаткиной в грунт, а в следующем гейме сотворили брейк – 3:1. Но Мертенс и Месташ в эмоциях совершенно не менялись и взяли подачу россиянок под "ноль".

Сосредоточенный взгляд Касаткиной становился свирепым, ее убойные удары из глубины привели к двум брейк-пойнтам хозяек, но две неточности той же Касаткиной позволили бельгийкам сравнять счет – 3:3. Свою следующую подачу россиянки чуть не подарили вновь. Касаткина, с уверенностью бравшая инициативу на себя, пробила в духе баскетбольного броска с отклонением, но угодила в сетку (30:40), но после сама же буквально отвоевала два мяча прямо у сетки. Однако противницы были в тот момент сильнее и впервые вышли в сете вперед – 4:3.

Капитан Мыскина покачивала головой, Тарпищев был неудовлетворенно спокоен, а другой капитан Доминик Монами что-то с улыбкой повествовала своим Элизе с Ан-Софи. Следующий розыгрыш довольно просто привел к 5:3, после Веснина и Касаткина с трудом взяли собственную подачу, потом был отыгранный матчбол на бельгийской подаче, потом второй и равенство в счете – 5:5. Затем 6:6, тай-брейк, четыре матчбола у сборной Бельгии и ее победа в матче. Сборной России не удалось вернуться в элиту Кубка Федерации.

"После каждого матча я благодарю свою команду, которая выкладывается в каждом поединке, независимо от результата. Девочки сделали все, что могли. Если вы смотрели матч, то стали свидетелями этого. — сказала Мыскина на пресс-конференции. — Девчонки все выкладываются в каждом матче, кто бы ни приезжал".

"Где мы застрянем?— уточнила Мыскина, отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли опасений, что сборная страны застрянет в Мировой группе 2. – Дождемся следующего года, посмотрим, какие правила будут на следующий год, сколько команд будет на следующий год, и тогда будет уже понятно, где мы и что мы должны делать дальше".

Вопрос о своей отставке Мыскина комментировать отказалась.

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