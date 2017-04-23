Украинские ультрас устроили расистскую акцию на глазах инспектора УЕФА

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Фанаты украинских футбольных клубов "Шахтер" и "Динамо" устроили беспорядки во время матча, на котором присутствовал инспектор УЕФА, сообщает интернет-издание "Вести".

Ультрас "Динамо" призвали болельщиков приходить на матч 21 апреля в белом – свою акцию они назвали "белая шиза", намекая на цвет кожи игроков клуба. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-Клукс-Клан, и нарисовали на ней свастику. Среди фанатов "Шахтера" был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.

Болельщики обеих команд во время игры зажигали петарды и бросали файеры в зрителей. Многочисленные видео беспорядков были опубликованы в сети.

Журналист Алексей Братущак в блоге на сайте "Украинской правды" отметил, что перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. "Ревизор" должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

"Думаю, инспектор УЕФА оценил ловкость украинских фанатов. И вернулся в штаб-квартиру в раздумьях относительно способности украинских правоохранителей обеспечивать безопасность на стадионах", — прокомментировал Братущак.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в мае 2018 года на киевском стадионе НСК "Олимпийский".