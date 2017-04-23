Сборная России завоевала десять медалей на чемпионате Европы по дзюдо

ВАРШАВА, 23 апр — Р-Спорт. Сборная России по дзюдо завоевала десять медалей по итогам чемпионата Европы в Варшаве — две золотых, четыре серебряных и четыре бронзовые.

На соревнованиях, проходивших в столице Польши с 20 по 23 апреля, россияне в индивидуальных соревнованиях завоевали два золота, три серебра и четыре бронзы, опередив команды Франции (2-3-2) и Украины (2-1-0).

В командном турнире, прошедшем в воскресенье, мужская сборная России выиграла серебро, а российские дзюдоистки остались без медалей.

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