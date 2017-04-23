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Спорт

Успех в Румынии: сборная России по спортивной гимнастике выиграла ЧЕ

19:0223.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДавид Белявский. Архивное фотоДавид Белявский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная России по спортивной гимнастике, несмотря на обновленный состав, показала великолепное выступление на чемпионате Европы 2017 года, завоевав восемь медалей и выиграв общекомандный зачет. Российские гимнасты завоевали три золотых, три серебряных и две бронзовые награды.

В бой идут не одни "старики"

Сборная России отправилась в Румынию в составе весьма экспериментальном, впервые на таком уровне выступал целый ряд спортсменов, включая Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина, Кирилла Прокопьева, Елену Еремину и Наталью Капитонову. То есть, ровно половина гимнастов национальной команды никогда не участвовали в международных соревнованиях высочайшего уровня. Однако, как заявил агентству "Р-Спорт" президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов, этот факт не отменял задачи успешного выступления.

Уже по итогам квалификации россияне преподнесли ряд сюрпризов со знаком "минус", одним из которых стало непопадание в финал личного многоборья серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ангелины Мельниковой. Однако россиянка позже сумела взять своеобразный реванш, завоевав золото в вольных упражнениях.

"Мне не очень хотелось даже выходить на вольные, потому что столько стартов было, где у меня все плохо… Думала, что опять все плохо будет, — сказала Мельникова. — А в итоге даже не волновалась, а потом поняла, что все хорошо сделала, надо было встать в последней диагонали! Сразу же подумала, что могу быть в тройке, и очень обрадовалась. Делала то, что мне нравится, делала как будто для себя. Да и мысль, что нечего терять, была. Надо было потерпеть полторы минуты — и домой! Это золото меня очень сильно вдохновило".

Молодые дарования

В первый день финалов в Клуж-Напоке разыгрывались медали в личном многоборье. Сборную Россию в этом виде программы представляли Далалоян, Никита Игнатьев, Капитонова и Еремина. И здесь у российских болельщиков уже появился первый повод для радости: Далалоян принес в копилку команды первое серебро, Игнатьев же стал четвертым. При этом сам Далалоян своим результатом остался не совсем доволен.

"Второе место, конечно, не первое, — заявил Далалоян журналистам. — Думаю, у меня были шансы стать чемпионом, но этого, наверное, не случилось из-за моей неопытности. Все-таки это были мои первые взрослые соревнования на таком уровне. Но все равно у меня сегодня получилось очень многое, я молодец. По крайней мере выложился до конца".

Женская сборная в личном многоборье осталась без медали: Еремина остановилась всего в шаге от пьедестала. Но это поражение только подстегнуло молодую россиянку, которая уже в субботу взяла свою первую медаль чемпионатов Европы, став второй в упражнениях на разновысоких брусьях.

"Я очень рада, очень! Потому что у меня не сложилось в многоборье, но настроилась на брусья и стала второй, — сказала Еремина журналистам. — Конечно, это подстегнуло меня. Значит, я недостаточно была готова, надо работать, чтобы быть в тройке. Сегодня очень хотела выиграть, но я вторая. В концовке упражнения "накосячила", "полетела" база на 0,1 (балла). Если бы не эта ошибка, было бы золото. Но серебром я тоже довольна, очень хотела медаль. Но это дает толчок на будущее, даже больший, чем если бы стала первой. Хочется теперь больше работать, прибавлять".

Пятикратный Белявский

Особенно стоит отметить двукратного призера Олимпийских игр в Рио Давида Белявского, который, несмотря на все проблемы со здоровьем, перенесенные после Игр, уже в первом своем финале – на коне – завоевал очередной титул чемпиона континента. Для 25-летнего гимнаста это золото чемпионата Европы стало уже пятым в карьере, но первым в данном виде.

"На золото, конечно, я не рассчитывал, потому что соревновался против олимпийского чемпиона (венгра Кристиана Берки) в этом виде, — заявил Белявский журналистам. — Но он сам подарил мне победу, так что это его проблемы. На самом деле, я очень переживал. Может быть, со стороны этого не было видно, но внутри меня всего трясло прямо, приходилось справляться с нервами. Но есть над чем работать еще, можно увеличивать оценку за исполнение".

Еще одна важнейшая медаль была завоевана Ланкиным в вольных упражнениях. Дебютанту сборной России добытое серебро можно с уверенностью занести в актив.

"На чемпионате России на вольных в финале я упал, и даже с падением был четвертым. Конкуренция здесь намного выше, конечно, уровень совсем другой, но я уже не думаю об этом, об уровне старта, — заявил Ланкин журналистам. — Настраивался как на тренировку, работал и делал все то же самое. У меня был такой элемент, в котором нельзя быть уверенным на 100%, за последнюю неделю у меня было три контрольные тренировки, и на этом элементе падал все время. Но я отработал все, главное было — с нервами справиться, сегодня это сделал".

Медальный день

В третий день соревнований россияне вяли медали во всех пяти финалах, в которых принимали участие. Кроме вышеупомянутого золота Мельниковой в вольных упражнениях, на высшую ступень пьедестала поднялся Далалоян, ставший лучшим в опорном прыжке, бронзовые медали на счету Белявского (перекладина) и Никиты Нагорного (опорный прыжок).

"Нельзя сказать, что я "пришел, увидел, победил". Это "готовился, много работы проделал". Ради этой победы, ради серебра в многоборье, много работы над собой, и вот результат. То, что выступал первым, не давило, даже наоборот. Когда ты не знаешь результатов своих соперников, это легче — выходишь и спокойно делаешь свое дело. После такого идеального первого прыжка была мысль, что на втором никак нельзя ошибаться. Этот чемпионат Европы — только для мамы. И серебро в многоборье, и золото посвящаю только ей. Спасибо, что родила и воспитала меня таким", — заявил Далалоян журналистам.

"Что касается мальчиков, то все наши молодые ребята успешно выполнили свои программы, которые мы готовим к Олимпиаде, прошли проверку чемпионатом Европы. Все получилось, как мы задумывали. Очень порадовали Артур Далалоян и Дмитрий Ланкин, которые впервые вышли на такой уровень", — сказала агентству "Р-Спорт" старший тренер сборной Валентина Родионенко.

Женской же команде, по словам специалиста, предстоит "разбор полетов". "Выступление женской сборной оставляет желать много лучшего. Состав участников был не такой сильный, а нам ехать на чемпионата мира скоро. Вопросов очень много, время есть, будем разбираться. Речь не столько даже о медалях, нам было важно, как девочки покажут свои программы, и не все получилось, к сожалению. Теперь будем решать, что и как менять, потому что все уже пристреливаются к следующей Олимпиаде. Работа ждет нас серьезная, выводы надо делать вовремя", — подчеркнула Родионенко.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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