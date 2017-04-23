Россия выиграла медальный зачет на ЧЕ по спортивной гимнастике

КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр — Р-Спорт. Сборная России завоевала восемь наград (три золотых, три серебряных и две бронзовые) и выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Чемпионами Европы стали Давид Белявский (в упражнении на коне), Ангелина Мельникова (в вольных упражнениях) и Артур Далалоян (в опорном прыжке). Серебро у Далалояна в многоборье, Дмитрия Ланкина в вольных упражнениях и Елены Ереминой в упражнении на брусьях. Бронзовыми призерами стали Белявский в упражнении на перекладине и Никита Нагорный в упражнении на брусьях.

По две золотые медали выиграли сборные Румынии и Украины.

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