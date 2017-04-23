В ITF разгорелся скандал из-за слов румынского теннисиста о ребенке Уильямс

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) проводит расследование в отношении капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе после того, как он позволил себе комментарий о цвете кожи будущего ребенка американки Серены Уильямс, пишет BBC Sport.

В ITF заявили, что организация "не приемлет дискриминационных или оскорбительных высказываний и поведения любого рода". В федерации отметили, что изучат ситуацию и установят все факты перед тем, как принимать к Настасе дальнейшие меры.

Как сообщает BBC Sport, известного румынского теннисиста уже отстранили от матча с командой Великобритании за его поведение во время игры.

Высказывание румынского спортсмена также вызвало негодование у пользователей социальных сетей, которые обвинили Настасе в расизме и потребовали отстранить его от мероприятий ITF.

What is it with these Neanderthals? His racist & sexist attitudes have no place in tennis or anywhere else #IlieNastase #Nastyracist https://t.co/aOnGu43btw — MCB Cunningham (@MCBCunningham) 21 апреля 2017 г.

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