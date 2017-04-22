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Спорт

Рекорд Медведевой не помог: Россия завоевала лишь серебро на командном ЧМ

18:3822.04.2017
(обновлено: 19:08 22.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкЕвгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. 20 апреля 2017Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. 20 апреля 2017
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро командного чемпионата мира в Японии, несмотря на два очередных мировых рекорда и наибольшее количество заработанных очков, которые принесла команде двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.

Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Фигуристка Медведева установила очередной рекорд на командном ЧМ

Россияне набрали 105 очков в сумме, первое место у команды Японии (109), третье — у американцев (97). Победа в каждой из двух программ каждого вида оценивалась 12 баллами и далее по убыванию. Сумма баллов по итогам обеих программ официально даже не подсчитывалась. Медведева завоевала максимально возможные 24 очка для своей команды.

Эра Медведевой

Чемпионка мира сначала установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 80,85 балла (прежний – 79,21 – принадлежал ей же и был установлен в Финале Гран-при в Марселе). Россиянка все элементы выполнила на плюс, а за каскад "тройной флип – тройной тулуп" получила от судей сплошные максимальные "+3" по системе GOE (Grade of execution). За компоненты фигуристка не получила ни одной зафиксированной оценки ниже 9 баллов по 10-балльной системе. "Эра Медведевой сейчас абсолютна", — отреагировал на происходящее тренер-хореограф фигуристки Илья Авербух.

Долго входившая в текущий сезон Елена Радионова не стала исполнять в короткой стартовый каскад "лутц – тулуп", который подвел ее на чемпионате России в Челябинске, а сделала обособленный лутц, а во второй половине программы – качественный "риттбергер – тулуп", более дорогой каскад, чем "лутц – тулуп". Итог – 72,21 балла, вторая позиция и 11 очков в копилку сборной. За третье место зацепилась японка Маи Михара, отставшая от Радионовой на 11 сотых балла.

Произвольный прокат у женщин стал кульминацией турнира. К тому моменту россияне шли на третьем месте с 85 очками в активе с отставанием в три балла от японцев и в одном от американцев. Слова Авербуха были вновь подтверждены на льду. Медведева получила 160,46 балла от судей (154,40 – прежний рекорд, который был установлен этой же фигуристкой на чемпионате мира в Хельсинки). Если сложить сумму баллов, то россиянка зафиксировала бы еще одно историческое достижение, но на командном чемпионате мира официально подсчитывают лишь каждую из программ.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Российские фигуристы остались третьими на ЧМ после произвольной программы
Все 12 элементов программы победительницы были оценены исключительно на "+2" и "+3", ни один судья не рискнул поставить Медведевой даже "+1". "В предолимпийских год она увеличивает разрыв не только технический, но и психологический. Это очень важные вещи", — поделилась впечатлениями от прокатов Медведевой заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Маи Михара отстала на 14,5 балла и стала второй, а Вакаба Хигути – третьей. Обе фигуристки принесли тем самым золото японской сборной. Радионова справилась со стартовым каскадом "лутц – тулуп", но допустила ошибки во время исполнения тройного лутца и двойного акселя. Итог – пятое место.

Немногим до того российская спортивная пара, бронзовые призеры последнего чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали вторыми в произвольной программе, набрав 142,38 балла. Первое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, третье – китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян.

Днем ранее россияне были четвертыми в короткой программе, допустив брак на параллельном тройном тулупе и тройном выбросе риттбергер (66,37 балла, 9 очков). "Просто не пошло. Понятно, что конец сезона. Но это больше ошибки технические, чем просто усталость", — пояснила Тарасова. Победу в короткой программе одержали Джеймс/Сипре, второго места добились Пэн Чэн/Цзинь Ян, третьего — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.

"Конечно, пик формы у нас был на чемпионате мира, — поделился партнер Тарасовой Морозов. — После Жениной травмы (полученной в Хельсинки) по приезду в Москву мы не сразу начали подготовку, катались не с полным набором элементов в произвольной программе, но произвольную в Токио откатали хорошо и набрали высокие баллы".

Национальный рекорд толком не помог

Помощь "слабому полу" со стороны мужчин-одиночников выглядела смешно даже на фоне национального рекорда в короткой от Михаила Коляды. 95,37 балла не набирал до того в короткой еще ни один российский фигурист в истории. Петербуржец достиг такой оценки за счет каскада уже по сути вчерашнего дня из четверного и тройного тулупов, тройного акселя и тройного лутца во второй половине программы. Но в компании мировых звезд действующий чемпион России стал четвертым.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
© РИА Новости . Владимир Песня
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Сборная России заняла второе место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обыграв, правда, чемпиона мира и олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, откатавшего в дебюте турнира на редкость грязно (7-е место). Из задуманного четверного риттбергера не вышло и двух оборотов… Максим Ковтун стал 11-м (64,62 балла, 2 очка), сделав "бабочку" на четверном акселе и запоров четверной тулуп. И сборная России откатилась на второе командное место. Выиграл короткую и максимальные 12 очков японец Сома Уно, американец Натан Чен – второй, китаец Цзинь Боян — третий.

На следующий день в произвольной программе в порядок привел себя Ханю, сделав четыре четверных прыжка и лишь один из них – на "минус". У него первое место, у Уно — второе с двумя четверными флипами на "минус", а третье у канадца Патрика Чана, который выковырял-таки свои три четверных, но был лучшим во второй оценке.

Чен, который на чемпионате мира в Хельсинки впервые в истории пошел на шесть четверных прыжков в произвольной, на сей раз ограничился четырьмя и ни один из них не выполнил идеально, стал в итоге четвертым. Пятый – Коляда с очередной борьбой за четверной лутц и очередными "-3" за этот сложнейший элемент (184,04 балла). Ковтун – 10-й (148,29).

В танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев оба раза заняли третье место и принесли в российский зачет по 10 очков соответственно. В короткой ведущая отечественная танцевальная пара набрала 68,94 балла. Партнер допустил ошибку на твиззлах. В произвольной – 104,55. Первое место в коротком танце заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс, второе – канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже. В произвольном эти дуэты "обменялись" местами.

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