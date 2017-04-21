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Спорт

Семак против ЦСКА: стартует 24-й тур чемпионата России по футболу

11:3621.04.2017
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© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМатч чемпионата России по футболу между командами Краснодар и ЦСКА. Архивное фотоМатч чемпионата России по футболу между командами Краснодар и ЦСКА. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Очередной тур чемпионата России по футболу открывается в пятницу матчем в Уфе, где местная одноименная команда примет московский ЦСКА, ведущий погоню за лидером — столичным "Спартаком". Матчи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут сыграны 21-23 апреля.

Сыграет ли Дзагоев?

Игрок ФК Динамо Кирилл Панченко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Футбольный клуб "Динамо" вернулся в премьер-лигу
Чемпион России 2003 года в составе армейского клуба Сергей Семак выступит против бывших одноклубников ныне в роли главного тренера башкирской команды. Основной кадровый вопрос перед игрой заключается в том, сможет ли выйти на поле полузащитник "красно-синих" Алан Дзагоев, который в последний на данный момент раз сыграл во встрече чемпионата 20-го тура с грозненским "Тереком", после чего получил травму в матче за сборную страны против команды Бельгии 28 марта. Перед матчем будет принято решение относительно выхода на поле защитника Алексея Березуцкого. В Уфу не отправились занимающиеся по индивидуальной программе хавбеки Георгий Миланов и Зоран Тошич, а также защитник Кирилл Набабкин.

Из стана "Уфы" поступили позитивные известия о том, что нападающий Сильвестр Игбун, травмировавшийся во встрече с самарскими "Крыльями Советов" 11 марта, работает в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре и другой форвард Исламнур Абдулавов и защитник Денис Тумасян. "(Бывший главный тренер "Уфы", ныне руководящий ЦСКА) Виктор Михайлович (Ганчаренко) знает "Уфу" от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком", — произнес генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

Дебютный матч на "Санкт-Петербург Арене"

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
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Мутко о "Зенит-арене": вопросы решены, но есть ряд спорных моментов
ЦСКА за 7 туров до финиша идет на втором месте и отстает от "Спартака" на 10 очков. Санкт-петербургский "Зенит" имеет на балл меньше армейцев и примет в субботу екатеринбургский "Урал", мысли которого скорее связаны со 2 мая, когда в финале Кубка России команда Александра Тарханова сойдется с московским "Локомотивом". Правда, президент уральского клуба Григорий Иванов настаивает на другом: "Мы играем от матча к матчу, и все проблемы будем решать по мере их приближения".

Матч с "Уралом" станет первой встречей для "Зенита" на новой "Санкт-Петербург Арене", где игроки команды провели тренировку только в четверг. Травмированных в команде Мирчи Луческу быть не должно: игра прошлого тура со "Спартаком" была хоть и контактной, но корректной. Румынский тренер, впрочем, старается быть реалистом относительно возможностей команды в текущем сезоне. "Никто не может достать "Спартак", "Спартак" только сам может подарить кому-то первое место", — отметил он ранее.

Мутко напоминает

"Спартаку" тем же днем 22 апреля у себя дома будет противостоять "Ростов". "Еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс", — предостерег от шапкозакидательских настроений полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков. "Не стоит никого короновать", — словно поддержал его президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко, тут же напомнив: "ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата".

Игроки Спартака Квинси Промес, Дмитрий Комбаров и главный тренер Массимо Каррера радуются победе в матче чемпионата России против ФК Зенит. 16 апреля 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Умные парни Карреры: "Спартак" победил "Зенит" в игре 23-го тура ЧР
Из возможных кадровых проблем "Спартака" – травмы нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, пропустивших встречу с "Зенитом". "Зе Луиш чувствует себя лучше, чем Адриано, и уже работает по индивидуальной программе", — рассказал главный тренер столичной команды Массимо Каррера. Восстанавливается после перелома носа защитник ростовчан Федор Кудряшов.

Московский "Локомотив", постепенно подбирающийся к еврокубковой зоне, сыграет в субботу дома с пермским "Амкаром". По последним данным, все футболисты железнодорожников работают в общей группе, защитник Ведран Чорлука, получивший повреждение в матче 20-го тура с московским "Спартаком", уже отыграл 90 минут в матче прошлого тура с тульским "Арсеналом".

Один из прямых конкурентов "Локо" грозненский "Терек" сразится дома в субботу с махачкалинским "Анжи", а другой претендент на еврокубки "Краснодар" примет в воскресенье "Арсенал". Незадолго до игры СМИ сообщили, что нападающий южан Федор Смолов согласился на переход в турецкий "Фенербахче" со следующего сезона. В матче 23-го тура с казанским "Рубином" травму получил вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк и в аренду до конца сезона в команду Игоря Шалимова из "Локомотива" отбыл Илья Абаев.

Футбол. РФПЛ. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Режим экономии: клубы РФПЛ обошлись без громких трансферов в зимнее окно
Томская "Томь", чье положение в турнирной таблице близко к безнадежному, сыграет в воскресенье с борющимся за выживание "Оренбургом", а самарские "Крылья Советов", решающие аналогичные вопросы, в тот же день встретятся с "Рубином". По словам главного тренера команды из Татарстана Хави Грасии, полузащитник Рубен Рочина, защитник Карлос Самбрано и нападающий Максим Канунников из-за травм, скорее всего, не помогут казанцам в этой игре.

В 24-м туре сыграют:

21 апреля:

"Уфа" – ЦСКА;

22 апреля:

"Зенит" – "Урал",

"Ростов" – "Спартак",

"Локомотив" – "Амкар",

"Терек" – "Анжи";

23 апреля:

"Томь" – "Оренбург",

"Крылья Советов" – "Рубин",

"Краснодар" – "Арсенал".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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