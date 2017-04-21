Семак против ЦСКА: стартует 24-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Очередной тур чемпионата России по футболу открывается в пятницу матчем в Уфе, где местная одноименная команда примет московский ЦСКА, ведущий погоню за лидером — столичным "Спартаком". Матчи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут сыграны 21-23 апреля.
Сыграет ли Дзагоев?
Из стана "Уфы" поступили позитивные известия о том, что нападающий Сильвестр Игбун, травмировавшийся во встрече с самарскими "Крыльями Советов" 11 марта, работает в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре и другой форвард Исламнур Абдулавов и защитник Денис Тумасян. "(Бывший главный тренер "Уфы", ныне руководящий ЦСКА) Виктор Михайлович (Ганчаренко) знает "Уфу" от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком", — произнес генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.
Дебютный матч на "Санкт-Петербург Арене"
Матч с "Уралом" станет первой встречей для "Зенита" на новой "Санкт-Петербург Арене", где игроки команды провели тренировку только в четверг. Травмированных в команде Мирчи Луческу быть не должно: игра прошлого тура со "Спартаком" была хоть и контактной, но корректной. Румынский тренер, впрочем, старается быть реалистом относительно возможностей команды в текущем сезоне. "Никто не может достать "Спартак", "Спартак" только сам может подарить кому-то первое место", — отметил он ранее.
Мутко напоминает
"Спартаку" тем же днем 22 апреля у себя дома будет противостоять "Ростов". "Еще ничего не выиграли, не доделали дело до конца. Не думаем о медалях или о чем-то еще, идет обычный тренировочный процесс", — предостерег от шапкозакидательских настроений полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков. "Не стоит никого короновать", — словно поддержал его президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко, тут же напомнив: "ЦСКА в прекрасной форме. В этом и интерес чемпионата".
Московский "Локомотив", постепенно подбирающийся к еврокубковой зоне, сыграет в субботу дома с пермским "Амкаром". По последним данным, все футболисты железнодорожников работают в общей группе, защитник Ведран Чорлука, получивший повреждение в матче 20-го тура с московским "Спартаком", уже отыграл 90 минут в матче прошлого тура с тульским "Арсеналом".
Один из прямых конкурентов "Локо" грозненский "Терек" сразится дома в субботу с махачкалинским "Анжи", а другой претендент на еврокубки "Краснодар" примет в воскресенье "Арсенал". Незадолго до игры СМИ сообщили, что нападающий южан Федор Смолов согласился на переход в турецкий "Фенербахче" со следующего сезона. В матче 23-го тура с казанским "Рубином" травму получил вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк и в аренду до конца сезона в команду Игоря Шалимова из "Локомотива" отбыл Илья Абаев.
В 24-м туре сыграют:
21 апреля:
"Уфа" – ЦСКА;
22 апреля:
"Зенит" – "Урал",
"Ростов" – "Спартак",
"Локомотив" – "Амкар",
"Терек" – "Анжи";
23 апреля:
"Томь" – "Оренбург",
"Крылья Советов" – "Рубин",
"Краснодар" – "Арсенал".
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