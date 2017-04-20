Голландский футболист не попал в ворота с двух метров

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Полузащитник болгарского "Лудогорца" Виргил Мисидьян отметился досадным промахом в ходе матча полуфинала Кубка Болгарии против "Литекса".

Футболист не смог попасть в пустые ворота, находясь на расстоянии двух метров. Мисидьян невнятно ударил по мячу, пробив в сторону углового флажка.

Тем не менее неудача футболиста не помешала его команде выиграть со счетом 4:0.