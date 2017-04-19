Американский сенатор хочет отобрать у России ЧМ-2018

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь написал письмо FIFA c требованием отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает WTNH News 8.

Блюменталь утверждает, что российские власти "позволили" руководству Сирии совершить газовую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки людей. По мнению политика, такое большое и важное событие как мундиаль будет только "подпитывать эго" президента Владимира Путина и позволять ему совершать "ужасные действия".

В прошлом году с аналогичной инициативой выступили депутаты Верховной рады Украины. Они зарегистрировали проект обращения к исполкому FIFA с просьбой лишить Россию права на мундиаль и исключить Российский футбольный союз из организации. Президент FIFA Джанни Инфантино тогда заявил, что лишение какого-либо государства прав на спортивные соревнования проблем не решит.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.