В России нашли замену мельдонию

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло замену мельдонию, заявил глава организации Владимир Уйба.

По его словам, это не один, а несколько препаратов. Они не относятся к запрещенным и работают в разы лучше, чем мельдоний. "Поскольку они не запрещены, нам мельдоний уже не актуален, то есть мы про мельдоний можем забыть", — сказал Уйба.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В результате более десятка известных российских спортсменов были отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб на этот препарат. Позже выяснилось, что период вывода вещества из организма довольно длительный и точно не известен. В апреле WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена. Большинство уличенных в использовании препарата были амнистированы.

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