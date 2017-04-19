Левитин назвал цель российской сборной на ближайших трех Олимпиадах

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Олимпийская сборная России на ближайших трех Олимпиадах должна быть в тройке неофициального командного зачета, других задач нет, заявил помощник президента РФ и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Заседание коллегии ФМБА проходит в среду в Москве. Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане. В 2020 году летние Игры примет Токио. Белые Игры 2022 года примет Пекин.

"Сборная России на каждой из трех следующих Олимпиад должна по крайней мере занять место на пьедестале, попасть в тройку, других задач мы не ставим", — сказал Левитин.

На домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная Россия заняла первое место в зачете с 33 медалями (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых), обновив национальные рекорды по золотым и общему числу наград белых Игр.

Летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро завершились для сборной России четвертым местом в командном зачете. При этом в турнире не принимали участие российские легкоатлеты, которых не допустили до стартов из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, российские тяжелоатлеты и ряд российских спортсменов из других видов спорта из-за допинг-скандала вокруг российского спорта.

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