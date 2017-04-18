В Кремле не стали комментировать строительство "Зенит-Арены"

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Кремле не считают возможным комментировать тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, для этого есть другие ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных переделках, которые могут потребоваться арене.

"Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона "Зенит", у нас много контрольных ведомств, много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями и так далее. Наверное, это все-таки предмет для их дискуссий, определения целесообразности тех или иных дополнительных (мер), не считаю возможным комментировать эту тему", — сказал Песков.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.