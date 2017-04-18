Пучков призвал устранить все недочеты при подготовке к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 18 апр – РИА Новости. Все мелкие недочеты в ходе подготовки к проведению матчей Кубка конфедераций в Казани должны быть устранены в ближайшее время, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии, которое он провел в столице Татарстана.

"Сегодня у нас знаковый день — осталось ровно два месяца до первых матчей Кубка конфедераций, а это 60 суток. Поэтому каждую минуту мы должны использовать для наращивания потенциала, устраняя все мелкие недочеты. Давайте дополнительно поработаем", — попросил министр.

По его словам, подготовка к обеспечению безопасности на Кубке конфедераций находится в стадии завершения, организована система управления и взаимодействия в рамках Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Основные усилия направлены на совершенствование практических навыков личного состава, проведение профилактических и надзорных мероприятий", — отметил Пучков, добавив, что к подготовительной работаете необходимо отнестись внимательно и ответственно.

Кубок конфедераций — тестовое соревнование, традиционно проводящееся за год до чемпионата мира по футболу в стране-организаторе мундиаля. В России турнир, который продлится до 2 июля, примут "Стадион Спартак" в Москве, сочинский "Фишт", "Казань Арена" и "Стадион Санкт-Петербург" на Крестовском острове.