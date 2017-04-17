В России перед ЧМ-2018 ужесточили наказание для буйных болельщиков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований.

Документ также усиливает наказание за грубое нарушение правил поведения на стадионах и предусматривает возможность ограничения въезда в Россию для зарубежных фанатов.

Так, например, штраф за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий вырастет с 20-25 до 40-50 тысяч рублей. При этом возможно и альтернативное наказание — арест на срок до 15 суток.

Закон также вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей. К ним будут относиться и поступки, которые привели к приостановке или прекращению соревнований.

Виновным будет грозить штраф до 20 тысяч рублей или 15 суток ареста с наложением запрета на посещение стадионов в течение семи лет. В случае нарушения последнего пункта штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а сам фанат может получить 15 суток ареста.

Иностранцам и лицам без гражданства, которые допустят грубое нарушение правил поведения, придется заплатить штраф до 20 тысяч рублей. Кроме того, их могут выдворить из страны или арестовать на 15 суток (с обязательным выдворением). Повторное нарушение повлечет штраф до 15 тысяч рублей или арест (в обоих случаях — с выдворением из страны).

В указе говорится, что суд может заменить выдворение на семилетний запрет посещения соревнований или штраф до 50 тысяч рублей.

Документ также предусматривает возможность отказа иностранцам во въезде в страну: это может произойти, если болельщик уже нарушал правила поведения на соревнованиях в России или у властей появится информация о желании совершить правонарушение.

Пересечение границы могут запретить и в случае, если фанат нарушал общественный порядок на массовых мероприятиях за рубежом.