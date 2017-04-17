В России перед ЧМ-2018 ужесточили наказание для буйных болельщиков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований.
Так, например, штраф за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий вырастет с 20-25 до 40-50 тысяч рублей. При этом возможно и альтернативное наказание — арест на срок до 15 суток.
Закон также вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей. К ним будут относиться и поступки, которые привели к приостановке или прекращению соревнований.
Иностранцам и лицам без гражданства, которые допустят грубое нарушение правил поведения, придется заплатить штраф до 20 тысяч рублей. Кроме того, их могут выдворить из страны или арестовать на 15 суток (с обязательным выдворением). Повторное нарушение повлечет штраф до 15 тысяч рублей или арест (в обоих случаях — с выдворением из страны).
В указе говорится, что суд может заменить выдворение на семилетний запрет посещения соревнований или штраф до 50 тысяч рублей.
Пересечение границы могут запретить и в случае, если фанат нарушал общественный порядок на массовых мероприятиях за рубежом.