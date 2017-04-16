Двукратные: Олег Знарок выиграл второй Кубок Гагарина для ХК СКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский СКА переиграл магнитогорский "Металлург" в финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2016/17 со счетом 4-1 (5:4, 1:3, 2:1 ОТ, 3:2, 5:3) и во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Олег Знарок переиграл своего помощника по тренерскому штабу сборной России Илью Воробьеву в дуэли двух специалистов, имеющих немецкие паспорта. Впервые СКА выиграл Кубок Гагарина два года назад, тогда армейцев тренировал Вячеслав Быков.

Многообещающее начало на Урале



"Металлург" как победитель Восточной конференции по итогам регулярного сезона получил преимущество своей площадки. Первая встреча соперников получилась нетипичной для финала. СКА и "Магнитка" без разведки бросились в бой и набросали на двоих 9 шайб — со счетом 5:4 победили гости. Магнитогорский клуб усилиями Сергея Мозякина вышел вперед в счете в начале второго периода (2:1), но удержать преимущество не смог. Хозяева набрали в этой встрече на 4 минуты штрафа больше. После матча главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев заявил, что он находится в состоянии шока после первой игры финальной серии, и отметил, что "если некоторые вещи не изменятся", у "Магнитки" будет мало шансов на успех.

"С победой СКА. Знаете, я несколько в шоке — если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало", — привел слова Воробьева официальный сайт "Магнитки". Самым запоминающимся моментом первого матча стало грубое поведение форварда СКА Вадима Шипачева, который избежал удаления после того, как ударил в пах нападающего "Магнитки" Владислава Калетника в третьем периоде, однако впоследствии наказание настигло Шипачева в лице спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, который выписал игроку "5+20" минут штрафа. Форвард СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за атаку Яна Коваржа в область головы и шеи. Нападающий "Магнитки" Оскар Осала также был удален до конца матча за схожий фол на Николае Прохоркине.

Во втором матче "Магнитка" показала образцовый хоккей. Шайбу, оказавшейся победной, забросил в конце второго периода обиженный в первой встрече Калетник. При этом организовать взятие ворот Игоря Шестеркина хозяевам удалось в меньшинстве. В этой игре "Магнитка" получила на 6 минут штрафа больше. Воробьев после матча отдал должно характеру своей команды. "Горжусь своей командой, молодцы, выстояли через "не могу". Отдали очень многое, очень многое сделали. СКА — неплохая команда, как вы знаете. Там подобрано очень много качественных игроков, а игра судится по тому, какой счет в итоге на табло", — сказал Воробьев, которого процитировал официальный сайт "Металлурга".

Самый продолжительный матч в истории финалов



Переломным в серии стал первый матч в "Ледовом Дворце" в Санкт- Петербурге. Игра проходила в День космонавтики, и соперники действительно подарили зрителям настоящий праздник. Счет броском от красной линии открыл защитник СКА Андей Зубарев, который стал одним из героев серии. Денис Казионов сравнял счет за 6 секунд до конца второго периода, поразив ворота Микко Коскинена. Победную шайбу хозяева провели во второй половине второго овертайма — отличился Евгений Дадонов. Матч длился почти 93 минуты чистого времени, что позволило ему стать самым продолжительным в истории финальных серий Кубка Гагарина. Эта встреча стала единственной в финале, в которой "Магнитка" не превзошла СКА по количеству штрафных минут (12-12).

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча посетовал на невысокий процент реализации моментов. "Моменты надо реализовывать свои, а так с победой. Почему мало забиваем? Я же только что сказал: моменты надо реализовывать", — сказал Знарок журналистам. Форвард СКА Никита Гусев отметил, что армейцам повезло, что они открыли счет после дальнего броска Зубарева. "Сегодня шайба опять ото льда отскочила, нам немного повезло", — сказал Гусев журналистам. Повезло СКА и по той причине, что "Магнитка" дважды не реализовала большинство в овертаймах.

Четвертый матч серии стал самым ярким. Такой была и сама игра, и комментарии действующих лиц. "Магнитка" вновь получила больше штрафных минут. СКА выиграл со счетом 3:2, все три шайбы армейцев записали на свой счет защитники — Динар Хафизуллин (дубль) и Зубарев. Решающее взятие ворот Василия Кошечкина было зафиксировано после того, как в третьем периоде с площадки был удален форвард "Магнитки" Данис Зарипов. Нападающий гостей был настолько не согласен с решением судей, что в штрафном боксе разразился гневной тирадой, которая попала в прямой эфир на федеральном канале. Зарипов на эмоциях выкрикнул, что из хоккея "устроили балет". А тренер "Магнитогорска" Воробьев и вовсе призвал судей досрочно вручить чемпионский кубок СКА.

Перед заключительным матчем серии вице-президент по хоккейной деятельности "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что его команде не следует жаловаться на судейство, а необходимо сосредоточиться на своей игре. "Надо просто играть, и все. Надо не обращать ни на что внимание: ни на судейство, ни на сопутствующие дела. Надо просто работать, играть. Ребята готовы к этому, будем это делать", — сказал Величкин "Р-Спорт" по телефону.

Заключительным в серии стал пятый матч, который прошел в Магнитогорске. Начало получилось на редкость удачным для команды Ильи Воробьева. "Магнитка" после первого периода вела со счетом 1:0, а после шайбы Виктора Антипина в начале второго периода увеличила преимущество — 2:0. После этого СКА перехватил инициативу и забросил четыре шайбы кряду. Решающим стал гол Ильи Ковальчука на 9-й секунде третьей двадцатиминутки. Одну шайбу хозяева отыграли, но этим и ограничились. Кубок Гагарина армейцы вырвали из рук предыдущего чемпиона — "Магнитки".

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