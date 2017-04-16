США
16.0416 апреля19:58МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Двукратные: Олег Знарок выиграл второй Кубок Гагарина для ХК СКА

19:4516.04.2017
0450
Главный тренер сборной России Олег Знарок. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский СКА переиграл магнитогорский "Металлург" в финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2016/17 со счетом 4-1 (5:4, 1:3, 2:1 ОТ, 3:2, 5:3) и во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Олег Знарок переиграл своего помощника по тренерскому штабу сборной России Илью Воробьеву в дуэли двух специалистов, имеющих немецкие паспорта. Впервые СКА выиграл Кубок Гагарина два года назад, тогда армейцев тренировал Вячеслав Быков.

Хоккей. КХЛ. Матч Металлург (Магнитогорск) - СКА.
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина

Многообещающее начало на Урале

"Металлург" как победитель Восточной конференции по итогам регулярного сезона получил преимущество своей площадки. Первая встреча соперников получилась нетипичной для финала. СКА и "Магнитка" без разведки бросились в бой и набросали на двоих 9 шайб — со счетом 5:4 победили гости. Магнитогорский клуб усилиями Сергея Мозякина вышел вперед в счете в начале второго периода (2:1), но удержать преимущество не смог. Хозяева набрали в этой встрече на 4 минуты штрафа больше. После матча главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев заявил, что он находится в состоянии шока после первой игры финальной серии, и отметил, что "если некоторые вещи не изменятся", у "Магнитки" будет мало шансов на успех.

"С победой СКА. Знаете, я несколько в шоке — если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало", — привел слова Воробьева официальный сайт "Магнитки". Самым запоминающимся моментом первого матча стало грубое поведение форварда СКА Вадима Шипачева, который избежал удаления после того, как ударил в пах нападающего "Магнитки" Владислава Калетника в третьем периоде, однако впоследствии наказание настигло Шипачева в лице спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, который выписал игроку "5+20" минут штрафа. Форвард СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за атаку Яна Коваржа в область головы и шеи. Нападающий "Магнитки" Оскар Осала также был удален до конца матча за схожий фол на Николае Прохоркине.

Игроки ХК СКА (Санкт-Петербург). Архивное фото
© РИА Новости. Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, на выезде разгромив "Локомотив"

Во втором матче "Магнитка" показала образцовый хоккей. Шайбу, оказавшейся победной, забросил в конце второго периода обиженный в первой встрече Калетник. При этом организовать взятие ворот Игоря Шестеркина хозяевам удалось в меньшинстве. В этой игре "Магнитка" получила на 6 минут штрафа больше. Воробьев после матча отдал должно характеру своей команды. "Горжусь своей командой, молодцы, выстояли через "не могу". Отдали очень многое, очень многое сделали. СКА — неплохая команда, как вы знаете. Там подобрано очень много качественных игроков, а игра судится по тому, какой счет в итоге на табло", — сказал Воробьев, которого процитировал официальный сайт "Металлурга".

Самый продолжительный матч в истории финалов

Переломным в серии стал первый матч в "Ледовом Дворце" в Санкт- Петербурге. Игра проходила в День космонавтики, и соперники действительно подарили зрителям настоящий праздник. Счет броском от красной линии открыл защитник СКА Андей Зубарев, который стал одним из героев серии. Денис Казионов сравнял счет за 6 секунд до конца второго периода, поразив ворота Микко Коскинена. Победную шайбу хозяева провели во второй половине второго овертайма — отличился Евгений Дадонов. Матч длился почти 93 минуты чистого времени, что позволило ему стать самым продолжительным в истории финальных серий Кубка Гагарина. Эта встреча стала единственной в финале, в которой "Магнитка" не превзошла СКА по количеству штрафных минут (12-12).

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча посетовал на невысокий процент реализации моментов. "Моменты надо реализовывать свои, а так с победой. Почему мало забиваем? Я же только что сказал: моменты надо реализовывать", — сказал Знарок журналистам. Форвард СКА Никита Гусев отметил, что армейцам повезло, что они открыли счет после дальнего броска Зубарева. "Сегодня шайба опять ото льда отскочила, нам немного повезло", — сказал Гусев журналистам. Повезло СКА и по той причине, что "Магнитка" дважды не реализовала большинство в овертаймах.

Четвертый матч серии стал самым ярким. Такой была и сама игра, и комментарии действующих лиц. "Магнитка" вновь получила больше штрафных минут. СКА выиграл со счетом 3:2, все три шайбы армейцев записали на свой счет защитники — Динар Хафизуллин (дубль) и Зубарев. Решающее взятие ворот Василия Кошечкина было зафиксировано после того, как в третьем периоде с площадки был удален форвард "Магнитки" Данис Зарипов. Нападающий гостей был настолько не согласен с решением судей, что в штрафном боксе разразился гневной тирадой, которая попала в прямой эфир на федеральном канале. Зарипов на эмоциях выкрикнул, что из хоккея "устроили балет". А тренер "Магнитогорска" Воробьев и вовсе призвал судей досрочно вручить чемпионский кубок СКА.

Перед заключительным матчем серии вице-президент по хоккейной деятельности "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что его команде не следует жаловаться на судейство, а необходимо сосредоточиться на своей игре. "Надо просто играть, и все. Надо не обращать ни на что внимание: ни на судейство, ни на сопутствующие дела. Надо просто работать, играть. Ребята готовы к этому, будем это делать", — сказал Величкин "Р-Спорт" по телефону.

Заключительным в серии стал пятый матч, который прошел в Магнитогорске. Начало получилось на редкость удачным для команды Ильи Воробьева. "Магнитка" после первого периода вела со счетом 1:0, а после шайбы Виктора Антипина в начале второго периода увеличила преимущество — 2:0. После этого СКА перехватил инициативу и забросил четыре шайбы кряду. Решающим стал гол Ильи Ковальчука на 9-й секунде третьей двадцатиминутки. Одну шайбу хозяева отыграли, но этим и ограничились. Кубок Гагарина армейцы вырвали из рук предыдущего чемпиона — "Магнитки".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена