Трижды золотые: российские трековики одержали три победы в спринте на ЧМ

ГОНКОНГ, 16 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России одержала три победы в спринтерских дисциплинах на чемпионате мира по велоспорту на треке, который завершился в Гонконге.

Российская команда заняла третье место в общем зачете турнира. Золото на счету Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой в командном спринте, Шмелева также одержала победу в гите на 500 м, а Денис Дмитриев — в индивидуальном спринте. На счету Анастасии Войновой кроме золота бронза в гите.

В медальном зачете победу одержала сборная Австралии – 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. На втором месте расположились французы (3-1-1).

Золотой дуэт

Войнова и Шмелева ехали на чемпионат мира подтверждать свой класс и защищать титул чемпионок мира в командном спринте. Войнова готовилась к этому турниру с мужской командой спринтеров в Австралии, Шмелева — под руководством Владимира Кирильцева. В квалификации было решено немного поберечь Войнову, у которой в сборной был самый напряженный график в Гонконге, поэтому отобрались в решающие стадию Войнова и Шмелева с третьего места — с запасом сил и надеждой только на золото.

"Мы хотели только победить, никакой другой мысли не было. Был небольшой страх ошибиться в подготовке, потерять золотую медаль. Напряжение было всегда в последние несколько лет, но тогда хотелось просто хорошо выступить, а сейчас хотелось только победы", — признался Кирильцев.

В финале россиянки расправились с австралийками, после чего могли уже спокойно думать о личных видах программы. Войнова была заявлена на гит, индивидуальный спринт и кейрин, Шмелева — на спринт и гит.

Первая личная победа Шмелевой на чемпионатах мира

В спринте обе остались вне борьбы за медали, а в финал гита Войнова квалифицировалась с лучшим временем, Шмелева — со вторым. До них в вечерней сессии ехала немка Мирьям Вельте, которая показала секунды куда быстрее, чем в квалификации. Шмелева попросила тренера не говорить ей результаты соперниц и проехала быстрее немки и, как выяснилось, быстрее Войновой, которая показала третий результат.

"Победа на чемпионате Европы — к этому я была не готова, это был такой подарок небес. Но к этому чемпионату мира я готовилась показать хороший результат в гите. Плюс мы решили вернуться к насадке, с которой я ездила в юниорском возрасте. С ней покаталась всего три раза и на квалификации она не совсем хорошо сидела, секунды были не те, что я хотела. Разозлилась, сказала себе, что должна проехать лучше", — рассказала Шмелева.

"Дашу я поздравила, это ее первая победа в индивидуальной дисциплине на чемпионате мира, — отметила Войнова. — По себе знаю, что это такое, какие это эмоции. Это самая запоминающаяся победа. Потом уже другие эмоции. Я за Дашу, конечно же, рада".

А вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников подчеркнул, что "Шмелева на этом чемпионате мира доказывает, что заметно прибавила в результатах и в тактике".

"Было интересно смотреть на нее в индивидуальном спринте, она показала такой прием, как сюрпляс. И борьба в паре у нее тогда была практически равная. Так что она радует и результатом, и тем, как прогрессирует", — отметил Гусятников.

Радужное настроение

После победы Шмелевой в гите сборная готовилась болеть за Дениса Дмитриева в индивидуальном спринте. Это был как раз тот случай, когда радужных перспектив было мало, нужна была радужная майка. На этот раз Дмитриев не оставил ни шанса ни одному из своих конкурентов и стал первым российским гонщиком, победившим в спринте и первым отечественным велогонщиком с 1983 года, выигравшим этот престижнейший вид программы на чемпионате мира.

"Наконец-то. Это единственное слово, пожалуй, которое полностью все отражает. На-ко-нец-то! Это был какой-то заколдованный круг. Победители менялись, а я всегда был где-то рядом. И думал, что за хрень (смеется). Ну, если по-русски говорить. Сегодня настал мой день, и я всех победил", — признался Дмитриев.

"Индивидуальный спринт — это классика всего, что есть. Сегодняшняя медаль Дениса — особенная, выстраданная. Четыре года он шел к ней, поздравления всем — и Денису, и его семье", — заявил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Итоги

"Я всегда говорил, что наш спринт — это наш золотой запас на Токио-2020. Это касается и Дениса, и девчонок", — отметил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Даша и Настя доказывают класс, подтверждают свой уровень на чемпионате мира, показывают, что подготовка строится в правильном направлении. И еще демонстрируют, что у них есть возможность прибавить, есть запас. Они квалификацию в командном спринте ехали, поменявшись позициями, и показали достойный результат, это уже о многом говорит", — добавил он.

В темповых видах программы лучший результат сборной России — пятое место Александра Евтушенко, остановившегося в шаге от заезда за бронзу.

"В темповых видах результат провальный. Здесь есть проблемы, в том числе с тем, что, например, в той же (мужской) командной гонке мы не можем набрать конкурентоспособный состав полностью из одного клуба и его накатывать. У всех свои задачи, сложно собрать состав, но нужно решить эту проблему. Здесь нужно собраться, консолидировать усилия и нужно менять ситуацию, вносить коррективы в подготовку, в нормативы отбора", — подчеркнул Екимов.

Трековый сезон россияне продолжат выступлением на международных гонках в Минске, на "Большом призе Тулы" (22-23 мая) и "Мемориале Лесникова", который состоится в Москве 26-28 мая. Следующим крупным международным стартом для сборной станет чемпионат Европы в Берлине (18-22 октября).

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