Баскетболистки курского "Динамо" обыграли "Прагу" и вышли в финал Евролиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — Р-Спорт. Баскетболистки курского "Динамо" пробились в финал Евролиги, победив в овертайме чешскую "Прагу" в полуфинальном матче "Финала четырех".

Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 87:80 (24:26, 22:18, 14:17, 17:16, 10:3) в пользу российской команды. В составе "Динамо" самой результативной была Энджел Маккотри набравшая 28 очков. 18 очков и 8 подборов на свой счет записала Мария Вадеева. У "Праги" Кэндис Дюпри оформила дабл-дабл — 39 очков и 13 подборов.

"Динамо" в финале Евролиги сыграет в воскресенье с турецким "Фенербахче", а "Прага" в этот же день поборется за третье место с екатеринбургским УГМК.

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