Власти одобрили проект о визах для гостей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о визах к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций 2017 года, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и статью 7 ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты РФ", — говорится в сообщении.

Так, законопроектом предлагается установить, что для въезда в Россию и выезда из России иностранным гражданам и лицам без гражданства – участникам спортивных соревнований выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях и не являющимся участниками спортивных соревнований, – многократные обыкновенные деловые или рабочие визы.

Также законопроект устанавливает возможность въезда в Россию зрителей спортивных соревнований без оформления виз по удостоверяющим личность документам и по паспорту болельщика в электронной форме. Такой режим будет начинаться за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира или Кубка конфедераций и заканчиваться в день последнего матча.

Документ, кроме того, предусматривает возможность не применять контрольно-кассовую технику до 31 июля 2018 года при продаже входных билетов на матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций.

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