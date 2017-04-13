Фанаты чуть не сорвали матч между "Лионом" и "Бешикташем"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Выбежавшие на поле болельщики сорвали начало первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между французским "Лионом" и турецким "Бешикташем", сообщает AFP. Кадры инцидента опубликованы на Youtube.
По информации агентства, на стадионе произошла массовая потасовка, фанаты "Бешикташа" бросали пиротехнику с верхних рядов трибун на нижние, где сидели болельщики французского клуба.
Olympique Lyonnais-Besiktas now 😦 pic.twitter.com/twtOq5OLxP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2017
Ранее около арены произошло несколько стычек между полицией и турецкими болельщиками. Матчу изначально был присвоен наивысший уровень опасности.
MU AZ ZAM pic.twitter.com/swQ9FYebP2— umutyalım (@umutyalm) April 13, 2017
Игру, тем не менее, отменять не стали — встреча началась на 45 минут позже.