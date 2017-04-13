В США Серия акробатических приемов футболистов привела к голу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболисты "Оклахома Сити Энерджи" в матче против "Сакраменто Репаблик" провели комбинацию с акробатическими приемами, которая привела к забитому голу.

Игрок "Оклахомы" Майкл Харрис выполнил бросок из аута с выполнением трюка "сальто", после чего мяч полетел в штрафную "Сакраменто", однако один из защитник обороняющейся команды неудачно сыграл головой. Получилась своеобразная скидка на футболиста нападающей команды Мигеля Гонсалеса, который ударом "бисиклета" поразил ворота противника.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу футбольного клуба "Оклахома Сити Энержди", который одержал первую победу в рамках USL.