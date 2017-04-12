Семь самых громких терактов в истории спорта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Иван Воронцов. В Дортмунде за несколько часов до матча Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако" рядом с автобусом немецкой команды были активированы три взрывных устройства. Хотя местная полиция и не классифицирует этот эпизод как теракт, многие признают, что была осуществлена целенаправленная атака на команду. Автобус с пуленепробиваемыми стеклами все-таки получил значительные повреждения, а защитник "Боруссии" Марк Бартра — ранения. Как сообщили в клубе, вернуться в строй он сможет не раньше конца сезона. За последние годы это далеко не первый случай терактов на крупных спортивных соревнованиях.

ФРГ, 1972 год

Самым известным инцидентом до сих пор остается атака палестинской террористической организации "Черный сентябрь" на членов израильской сборной на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. При подготовке к турниру организаторы попросили разработать несколько сценариев возможного нападения террористов, и "вариант № 21" детально описал все то, что в итоге произошло: захват части израильской делегации в Олимпийской деревне, требования освободить заключенных палестинцев и получить самолет, чтобы покинуть Германию. Однако организаторы посчитали этот вариант маловероятным, и в целом режим безопасности в Олимпийской деревне был ослаблен. В результате неудачной контртеррористической операции жертвами нападения стали 11 израильтян, а также один полицейский.

США, 1996 год

В разгар главного турнира четырехлетия в Олимпийском парке в Атланте прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и больше 100 получили ранения. Террористом оказался американец Эрик Роберт Рудольф, руководствовавшийся политическими и идеологическими мотивами. Самодельное взрывное устройство, начиненное семисантиметровыми гвоздями, за несколько секунд до взрыва обнаружил охранник, работавший в парке. Благодаря его действиям количество жертв оказалось гораздо меньшим, чем могло бы быть.

Испания, 2002 год

В Мадриде баскская сепаратистская группировка ЭТА за несколько часов до полуфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Барселоной" взорвала автомобиль в 80 метрах от стадиона "Сантьяго Бернабеу". Несмотря на то что взрыв был сильным, жертв удалось избежать – ранения получили девять человек, а сам матч не стали переносить на другую дату.

Пакистан, 2009 год

Сборная Шри-Ланки по крикету ехала на матч против сборной Пакистана, когда автобус был атакован группой террористов, вооруженных гранатометами. В результате теракта погибли шесть полицейских, сопровождавших команду, а также двое гражданских. Среди спортсменов жертв удалось избежать благодаря тому, что снаряд, выпущенный из гранатомета, пролетел мимо, а граната, брошенная под колеса автобуса, сдетонировала уже после того, как автобус проехал вперед. Тем не менее сразу семь атлетов получили различные травмы.

Пакистан, Ирак, 2010 год

Меньше чем через год в том же Пакистане произошел масштабный теракт, унесший жизни 105 человек, больше 100 получили ранения. Во время волейбольного матча прямо на площадку на заминированной машине въехал смертник. Мощность взрывного устройства была так велика, что обрушила крышу не только спортивного центра, но и несколько домов, находившихся по соседству. По схожему сценарию через четыре месяца был организован теракт в Ираке, когда был атакован стадион, на котором проходил футбольный матч. В результате погибли 25 человек, больше 100 получили ранения.

Франция, 2015

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, жертвами которых стали более 130 человек, больше 400 получили травмы разной степени тяжести. Первый смертник взорвал себя в баре неподалеку от стадиона "Сен-Дени", на котором в тот момент проводили товарищеский матч сборные Франции и Германии и на котором присутствовал президент Франции Франсуа Олланд. В холле самого стадиона себя подорвали еще два террориста, однако жертв или раненых на "Сен-Дени" не было, а сам матч даже не прервали, чтобы избежать паники и давки.

Турция, 2016

Уже через год после парижских событий взрыв рядом со стадионом футбольного клуба "Бешикташ" в Стамбуле унес жизни сразу 44 человек. Взрывное устройство было активировано после окончания матча между местной командой и клубом "Бурсаспор", атака была направлена на полицейских и жандармов, охранявших порядок на месте. Ранения получили больше 150 человек. Ответственность за атаку взяла на себя организация "Соколы свободы Курдистана", в течение нескольких месяцев после этого в рамках расследования полиция задержала больше 500 человек.