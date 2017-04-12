В Мюнхене усилят охрану матча "Бавария"-"Реал Мадрид"

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Полиция Мюнхена усилит охрану матча Лиги чемпионов "Бавария"-"Реал Мадрид", который запланирован на вечер среды, после событий в Дортмунде, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

"У нас нет никаких указаний на опасность в Мюнхене в связи с игрой… В то же время концепция безопасности будет "скорректирована", — сказал представитель полиции, которого цитирует издание.

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

Сообщается, что безопасность территории, где проходят тренировки, усилена, наряды полиции патрулируют местность. Также к тренировочному комплексу пришли журналисты и несколько фанатов команды.