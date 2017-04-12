Глава УЕФА назвал правильным решение о переносе матча ЛЧ в Дортмунде

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что был серьезно встревожен событиями в Дортмунде, где произошел взрыв перед автобусом местного футбольного клуба "Борусиия", а также назвал правильным решение о переносе матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

"Я был серьезно встревожен взрывами, которые произошли сегодня вечером в Дортмунде. Решение о переносе матча Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" было правильным, так как безопасность всех болельщиков, представителей команд и игроков является для нас приоритетом. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность представителям клубов, местным властям и болельщикам за их сотрудничество", — заявил Чеферин, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

Матч "Боруссии" и "Монако" был перенесен на среду и начнется в 19:45 мск.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>