ФИФА осуждает взрыв, произошедший в Дортмунде

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) осуждает произошедшее в Дортмунде, ждет подробностей инцидента и желает скорейшего выздоровления футболисту "Боруссии" Марку Бартре, заявил глава организации Джанни Инфантино.

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

"После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА с жителями Дортмунда и болельщиками "Боруссии" и "Монако". Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей", – приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

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