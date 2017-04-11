"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Футболисты итальянского "Ювентуса" разгромили испанскую "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один гол забил Джорджо Кьеллини (55-я).

Ответный матч пройдет в Барселоне 19 апреля.

"Барселона" в 1/8 финала в первом матче на выезде уступила французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, но в домашней встрече сумела победить со счетом 6:1 и вышла в следующий раунд.

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