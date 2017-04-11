Фигурист Ягудин и тренер Мишин включены в Зал славы фигурного катания

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин и заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания, сообщается на официальном сайте Зала славы.

Церемония включения новичков в Зал славы прошла в Колорадо Спрингс. Кроме Ягудина и Мишина в этом году были включены олимпийская чемпионка 1972 года в одиночном катании австрийка Беатрис Шуба, олимпийские чемпионы 2010 года китайская пара Шэнь Суэ и Чжао Хунбо, а также хореограф Сара Кавахара.

"Новыми членами Зала славы стали те, кто внес существенный вклад в развитие фигурного катания в плане атлетизма, артистизма и зрелищности. После завершения соревновательной карьеры многие из них продолжили успешную работу на постах спортивных чиновников, тренеров или хореографов в поддержку нового поколения фигуристов", — сказал председатель церемонии Лоуренс Мондшайн.

Ягудин также является четырехкратным чемпионом мира, двукратным победителем Гран-при, трижды 37-летний фигурист побеждал на чемпионатах Европы.

Воспитанники Мишина трижды завоевывали золото Олимпиад — Алексей Урманов в 1994 году и дважды Евгений Плющенко (золото в одиночном катании в 2006 году и награда высшей пробы в командных соревнованиях в 2014-м).

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