Павла Зубова назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сибирь"

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба "Сибирь" назначен Павел Зубов, об этом на встрече с болельщиками новосибирцев заявил генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский.

В феврале "Сибирь" по взаимному соглашению расторгла контракт с главным тренером команды белорусом Андреем Скабелкой. Зубов ранее был ассистентом Скабелки.

"Мы назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сибирь" Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки. Очень велика возможность того, что Павел Зубов начнет сезон именно в этой должности", – заявил Фастовский, которого цитирует официальный микроблог "Сибири" в Twitter.