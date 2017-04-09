"Локомотив" и "Ростов" сыграли в ничью в матче 22-го тура РФПЛ

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Футболисты московского "Локомотива" и "Ростова" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России.

Игра, прошедшая в воскресенье в Москве, закончилась без забитых мячей – 0:0.

"Ростов", набравший 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, "Локомотив" с 31 баллом располагается строчкой ниже.

В следующем туре 15 апреля "Ростов" на выезде сыграет с московским ЦСКА, а "Локомотив" днем позднее в гостях встретится с тульским "Арсеналом".

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