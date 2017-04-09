ЦСКА и "Краснодар" разошлись миром в матче 22-го тура РФПЛ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА и "Краснодара" не смогли выявить сильнейшего в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги, сообщает "Р-Спорт". Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев на 58-й минуте реализовал пенальти Федор Смолов. Московские армейцы ответили на это точным ударом со штрафного,который исполнил Понтус Вернблум.

После 22-х туров ЦСКА имеет 43 очка и идет на втором месте в турнирной таблице. "Краснодар" идет на четвертом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем туре "Краснодар" сыграем с казанским "Рубином". Футболистов ЦСКА ждет встреча с "Ростовом".

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