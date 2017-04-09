СМИ: в Киеве матч Премьер-лиги перенесли из-за свадьбы дочери главы клуба

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Встречу киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 26-м туре чемпионата Украины по футболу перенесли на день назад по согласию клубов, сообщает портал "Обозреватель".

Игра пройдет в пятницу 21 апреля в Киеве, хотя должна была состояться днем позже.

По официальной информации, матч был смещен из-за полуфиналов Кубка Украины. Впрочем, по сведениям "Обозревателя", реальной причиной стала свадьба дочери президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, празднование которой запланировано на 22 апреля.

Матчи "Динамо" и "Шахтера" — главное противостояние футбольного чемпионата Украины. В 24 последних розыгрышах элитного дивизиона киевляне побеждали 15 раз, дончане — 9. Матч первого круга этого сезона завершился со счетом 1:1.