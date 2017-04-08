США
8.048 апреля21:32МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Российские штангисты на чемпионате Европы доказали, что они сильнейшие

21:1608.04.2017
0740
Штанга, архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Женская сборная России по тяжелой атлетике завоевала четыре золотые медали и одержала убедительную командную победу на чемпионате Европы, завершившемся в хорватском Сплите. Результаты мужской команды несколько скромнее, выиграна одна награда высшего достоинства, но в медальном зачете россияне также первые.

Чемпионат Европы проходил в Хорватии 2-8 апреля, в соревнованиях принимали участие 343 атлета из 41 страны. На пьедестал почета поднимались представители 17 национальных команд, обладателями золотых медалей стали спортсмены из сборных России, Румынии, Франции, Италии, Польши, Испании, Турции, Украины, Армении и Грузии.

Чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина. Архивное фото
© AP Photo/ Francois Mori
Россиянка Каширина стала семикратной победительницей ЧЕ по тяжелой атлетике

Первая проверка сил

Россияне были отстранены от участия в Олимпийских играх-2016 из-за серии допинговых скандалов, вследствие чего должность президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в середине сентября 2016 года покинул Сергей Сырцов. Новым главой организации в ноябре прошлого года был избран Максим Агапитов. И чемпионат Европы был первым международным турниром, ставшей серьезной проверкой и для руководства федерации, и для возглавивших в декабре команды Павла Кузнецова (мужскую) и Николая Колесникова (женскую).

И первый смотр возможностей россиян подтвердил — у обновленной дружины хороший потенциал, который надо грамотно раскрывать и использовать. В суммарной копилке национальной команды пять наград высшего достоинства, четыре серебра и две бронзы — больше, чем у представителей какой-либо страны. В качестве сравнения оцените показатели вошедших в пятерку медального зачета сборных Румынии (2, 2, 3), Франции (2, 0, 0), Украины (1, 4, 0) и Армении (1, 1, 3).

Оценка за чемпионат Европы — "пять с минусом"

Кузнецов, который занимает должности вице-президента и председателя тренерского совета ФТАР, а также старшего тренера мужской сборной, заявил "Р-Спорт": "В суммарном зачете благодаря успехам наших девушек мы блещем и заняли первое место. Девушки выступили на "шестерку" по пятибалльной системе, а в целом команде можно поставить "пять с минусом". Минус — за "баранку" (неоднократный призер чемпионатов мира Давид Беджанян неудачно выполнил все три попытки в рывке в весе до 105 килограммов)".

Тяжелая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Тяжелоатлет Малигов завоевал золото в весовой категории до 94 кг на ЧЕ

Главный тренер женской команды Колесников в середине турнира заявил агентству, что команда "идет с опережением медального графика". И, естественно, специалист, заявивший перед началом состязаний, что его не удовлетворят две золотые медали, остался очень доволен четырьмя победами россиянок. Самая неожиданная, пожалуй — Дианы Мстиевой (в категории до 90 кг).

Золотая серия от Хлесткиной до Кашириной

Первого успеха сборная России добилась в весовой категории до 58 кг — победу, как и год назад, праздновала Наталья Хлесткина, заявившая агентству "Р-Спорт": "В прошлом году выступать было более волнительно, из-за ответственности за результат. А в этом году я чувствовала себя уже более уверенно".

Эстафету продолжила Анастасия Романова (до 69 кг) — золото на чемпионате Европы стало для нее первым в карьере. И дополнительной радостью для спортсменки стало получение права на присвоение звания заслуженного мастера спорта России.

Тяжелая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Диана Мстиева завоевала золото на ЧЕ по тяжелой атлетике

В нынешнем году впервые были разыграны комплекты наград в двух новых весах — до 90 и свыше 90 кг. И приятно отметить, что первой чемпионкой Европы в категории до 90 кг стала россиянка Диана Мстиева. И тем более удивительно, что она впервые выступала на международных соревнованиях. Чемпионка подчеркнула, что для нее всегда были примером в работе известные спортсменки из республики Северная Осетия — Светлана Царукаева и Тима Туриева.

А завершила парад высоких достижений российских спортсменок самая титулованная из них — Татьяна Каширина, победившая на чемпионатах Европы уже в седьмой раз. "Для меня было важно сегодня хорошо выполнить все шесть подходов, — подчеркнула штангистка. — И я довольна, что сделала это, хотя непонятно, почему мне не засчитали третью попытку в рывке". Кстати, серебряного призера россиянка опередила на целых 40 килограммов. И добавила: "То, что соперницы борются только за вторые-третьи места — это не мои проблемы, я просто делаю свою работу".

В активе сборной России также вторые места Татьяны Алеевой (до 63 кг) и Марии Востриковой (до 75 кг), а также бронза Туриевой (до 63 кг).

Четыре награды мужчин

Российские тяжелоатлеты сумели завоевать четыре медали различного достоинства. Серебряный почин положил Олег Чен (до 69 кг), продолжил Артем Окулов (до 85 кг), а бронзовую медаль, первую для команды, завоевал Феликс Халибеков (до 62 кг). И в предпоследний день турнира долгожданное золото команде принес Адам Малигов (до 94 кг).

Спортсмен, поблагодарив за поддержку свою семью и руководство Чеченской Республики, четко обозначил свои планы — побеждать на всех турнирах олимпийского цикла. "Я так для себя решил. Если не ставить перед собой таких целей, то зачем вообще этим заниматься? Начиная с 2015 года, я выиграл уже шестой турнир подряд и хочу это продолжать. И, конечно же, добиться успеха на Олимпийских играх", — заявил спортсмен.

В заключительный день турнира обидное четвертое место занял Руслан Албегов (свыше 105 кг).

Чемпионат Европы в 2018 году пройдет в Анталии (Турция).

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена