Российские штангисты на чемпионате Европы доказали, что они сильнейшие

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Женская сборная России по тяжелой атлетике завоевала четыре золотые медали и одержала убедительную командную победу на чемпионате Европы, завершившемся в хорватском Сплите. Результаты мужской команды несколько скромнее, выиграна одна награда высшего достоинства, но в медальном зачете россияне также первые.

Чемпионат Европы проходил в Хорватии 2-8 апреля, в соревнованиях принимали участие 343 атлета из 41 страны. На пьедестал почета поднимались представители 17 национальных команд, обладателями золотых медалей стали спортсмены из сборных России, Румынии, Франции, Италии, Польши, Испании, Турции, Украины, Армении и Грузии.

Первая проверка сил



Россияне были отстранены от участия в Олимпийских играх-2016 из-за серии допинговых скандалов, вследствие чего должность президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в середине сентября 2016 года покинул Сергей Сырцов. Новым главой организации в ноябре прошлого года был избран Максим Агапитов. И чемпионат Европы был первым международным турниром, ставшей серьезной проверкой и для руководства федерации, и для возглавивших в декабре команды Павла Кузнецова (мужскую) и Николая Колесникова (женскую).

И первый смотр возможностей россиян подтвердил — у обновленной дружины хороший потенциал, который надо грамотно раскрывать и использовать. В суммарной копилке национальной команды пять наград высшего достоинства, четыре серебра и две бронзы — больше, чем у представителей какой-либо страны. В качестве сравнения оцените показатели вошедших в пятерку медального зачета сборных Румынии (2, 2, 3), Франции (2, 0, 0), Украины (1, 4, 0) и Армении (1, 1, 3).

Оценка за чемпионат Европы — "пять с минусом"

Кузнецов, который занимает должности вице-президента и председателя тренерского совета ФТАР, а также старшего тренера мужской сборной, заявил "Р-Спорт": "В суммарном зачете благодаря успехам наших девушек мы блещем и заняли первое место. Девушки выступили на "шестерку" по пятибалльной системе, а в целом команде можно поставить "пять с минусом". Минус — за "баранку" (неоднократный призер чемпионатов мира Давид Беджанян неудачно выполнил все три попытки в рывке в весе до 105 килограммов)".

Главный тренер женской команды Колесников в середине турнира заявил агентству, что команда "идет с опережением медального графика". И, естественно, специалист, заявивший перед началом состязаний, что его не удовлетворят две золотые медали, остался очень доволен четырьмя победами россиянок. Самая неожиданная, пожалуй — Дианы Мстиевой (в категории до 90 кг).

Золотая серия от Хлесткиной до Кашириной



Первого успеха сборная России добилась в весовой категории до 58 кг — победу, как и год назад, праздновала Наталья Хлесткина, заявившая агентству "Р-Спорт": "В прошлом году выступать было более волнительно, из-за ответственности за результат. А в этом году я чувствовала себя уже более уверенно".

Эстафету продолжила Анастасия Романова (до 69 кг) — золото на чемпионате Европы стало для нее первым в карьере. И дополнительной радостью для спортсменки стало получение права на присвоение звания заслуженного мастера спорта России.

В нынешнем году впервые были разыграны комплекты наград в двух новых весах — до 90 и свыше 90 кг. И приятно отметить, что первой чемпионкой Европы в категории до 90 кг стала россиянка Диана Мстиева. И тем более удивительно, что она впервые выступала на международных соревнованиях. Чемпионка подчеркнула, что для нее всегда были примером в работе известные спортсменки из республики Северная Осетия — Светлана Царукаева и Тима Туриева.

А завершила парад высоких достижений российских спортсменок самая титулованная из них — Татьяна Каширина, победившая на чемпионатах Европы уже в седьмой раз. "Для меня было важно сегодня хорошо выполнить все шесть подходов, — подчеркнула штангистка. — И я довольна, что сделала это, хотя непонятно, почему мне не засчитали третью попытку в рывке". Кстати, серебряного призера россиянка опередила на целых 40 килограммов. И добавила: "То, что соперницы борются только за вторые-третьи места — это не мои проблемы, я просто делаю свою работу".

В активе сборной России также вторые места Татьяны Алеевой (до 63 кг) и Марии Востриковой (до 75 кг), а также бронза Туриевой (до 63 кг).

Четыре награды мужчин



Российские тяжелоатлеты сумели завоевать четыре медали различного достоинства. Серебряный почин положил Олег Чен (до 69 кг), продолжил Артем Окулов (до 85 кг), а бронзовую медаль, первую для команды, завоевал Феликс Халибеков (до 62 кг). И в предпоследний день турнира долгожданное золото команде принес Адам Малигов (до 94 кг).

Спортсмен, поблагодарив за поддержку свою семью и руководство Чеченской Республики, четко обозначил свои планы — побеждать на всех турнирах олимпийского цикла. "Я так для себя решил. Если не ставить перед собой таких целей, то зачем вообще этим заниматься? Начиная с 2015 года, я выиграл уже шестой турнир подряд и хочу это продолжать. И, конечно же, добиться успеха на Олимпийских играх", — заявил спортсмен.

В заключительный день турнира обидное четвертое место занял Руслан Албегов (свыше 105 кг).

Чемпионат Европы в 2018 году пройдет в Анталии (Турция).

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