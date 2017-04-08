СКА обыграл "Металлург" и повел в финальной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккей клуб СКА Санкт-Петербург одержал победу в первом матче финала Кубка Гагарина, сообщает "Р-Спорт". Питерцы обыграли на выезде хоккеистов магнитогорского "Металлурга" со счетом 5:4.

В составе победителей дубль сделал Евгений Дадонов, еще по одной шайбе забросили Евгений Кетов, Николай Прохоркин и Патрик Херсли. У "Металлурга" голы забили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд оказались игроки, заработавшие матч-штраф. Сначала нападающий "Магнитки" Оскар Осала был наказан за атаку в область головы, затем капитан гостей Илья Ковальчук получил удаление до конца игры за аналогичное нарушение.

Следующий матч финальной серии состоится в Магнитогорске 10 апреля.

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