РФС потратил на мероприятия российской сборной 525,2 миллиона рублей

МОСКВА, 8 апр – Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона – расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.

В субботу в Москве проходит ежегодная конференция РФС. В 2016 году сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы по футболу, заняв четвертое место в группе.

Согласно отчету, по сравнению с прошлым годом финансирование сборных значительно уменьшилось. Неудачное выступление главной национальной команды на Евро-2016 и неучастие в отборочном турнире ЧМ-2018 привело к реформированию премиальной системы. При этом возросло финансирование других сборных команд и подготовки резерва национальной команды.

Также выросли расходы по организации контрольных матчей на величину затрат по приглашению и обеспечению команд соперников. Причиной этого является решение ФИФА по исключению сборной России из внеконкурсного участия в отборочном турнире ЧМ-2018.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>