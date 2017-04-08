Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге победой над "Миланом"

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили итальянский "Милан" в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Милане, завершилась победой российской команды со счетом 91:68 (22:21, 14:18, 29:10, 26:19). В составе победителей самым результативным игроком и автором дабл-дабла стал Лэтэвиус Уилльямс, в активе которого 20 очков и 12 подборов. У "Милана" 18 очков набрал Давиде Пасколо.

По итогам регулярного чемпионата УНИКС и "Милан" заняли в турнирной таблице предпоследнее и последнее места соответственно и не смогли пробиться в плей-офф.

В другом матче тура мадридский "Реал", досрочно ставший победителем "регулярки" на своем паркете нанес поражение турецкому "Анадолу Эфесу" — 97:80 (16:21, 21:15, 25:24, 35:20). Испанцы в четвертьфинале сыграют с турецкой "Дарюшафакой", а стамбульцы, ставшие шестыми, встретятся с греческим "Олимпиакосом".

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