Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге победой над "Миланом"

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили итальянский "Милан" в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС и "Милан" заняли в турнирной таблице предпоследнее и последнее места соответственно и не смогли пробиться в плей-офф.
В другом матче тура мадридский "Реал", досрочно ставший победителем "регулярки" на своем паркете нанес поражение турецкому "Анадолу Эфесу" — 97:80 (16:21, 21:15, 25:24, 35:20). Испанцы в четвертьфинале сыграют с турецкой "Дарюшафакой", а стамбульцы, ставшие шестыми, встретятся с греческим "Олимпиакосом".
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