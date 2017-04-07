Тяжелоатлет Малигов завоевал золото в весовой категории до 94 кг на ЧЕ

СПЛИТ (Хорватия), 7 апр — Р-Спорт. Россиянин Адам Малигов завоевал золото в весовой категории до 94 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия).

Малигов в субботу набрал по сумме двух упражнений 388 кг (180 в рывке + 208 в толчке). Вторым стал украинец Дмитрий Чумак с результатом 388 кг (174+214). Бронзу завоевал литовский тяжелоатлет Ауримас Дидзбалис, набравший 386 кг (181+205).

Еще один представитель России Егор Климонов занял четвертое место с результатом 378 кг (165+213).

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