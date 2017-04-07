США
7.047 апреля20:23МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Шесть самых богатых киберспортсменов России

19:1907.04.2017
(обновлено: 20:23 07.04.2017)
09243
Киберспорт. Архивное фото.
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нет ничего более интересного, чем считать деньги в чужом кармане. Для кого-то это повод для зависти, для кого-то — важные статистические показатели, отражающие развитие того или иного сектора. Киберспорт и объемы призовых в этом плане очень показательны. 15 лет назад призовые во всех турнирах по всем основным дисциплинам составили около 900 тысяч долларов, в 2007 — 6.7 миллиона, в 2012 — 13.8. В минувшем году организаторы турниров выплатили игрока и командам 94.6 миллиона долларов — и весьма вероятно, что в 2017 году это значение станет девятизначным.

Основные успехи россиян пришлись на годы, когда призовые были не столь велики, однако доходы отдельных киберспортсменов действительно впечатляют.

6 место

Егор "flamie" Васильев

Никита Бокарев
© Фото: из личного архива Никиты Бокарева
Что такое ESforce? Кто такие Na'Vi? О будущем киберспорта в России
Формально Егор Васильев считается сильнейшим игроком в Counter-Strike: Global Offensive среди всех россиян: авторитетный сайт hltvg.org поставил его на 12 место в рейтинге лучших "каэсеров" 2016 года. Flamie — типичный геймер: во время интервью он заметно нервничает, зачастую ограничивается короткими ответами, зато на сцене перед экраном монитора он превращается в одного из сильнейших игроков мира.

На профессиональной сцене он появился довольно давно — в 2014 году — а в 2015 присоединился к организации Natus Vincere, в составе которой и добился основных успехов: на сегодняшний день на его счету 236 тысяч долларов. Но главное — только 5 апреля ему исполнилось 20 лет, а первый миллион рублей он заработал в 18.

© Фото: пресс-служба ESforce
Егор "flamie" Васильев

5 место

Денис "seized" Костин

Геймер во время игрового процесса. Архивное фото
© Fotolia/ Artur Marciniec
В Красноярске у геймера отобрали виртуальное оружие на 27 тысяч рублей
В 2013 году, когда результаты одной из крупнейших киберспортивных организаций мира Natus Vincere пошли вниз, руководство приняло непростое решение и произвело замены в легендарном составе, выигравшем за свою историю практически все возможные трофеи. Тогда в Na'Vi появился Денис: москвич, имевший вес в игровом сообществе и неоднократно ранее подменявший отдельных игроков Na'Vi, попал в команду и вплоть до конца марта этого года являлся ее капитаном.

В составе "рожденных побеждать" он неоднократно занимал первые и вторые места на крупных турнирах, а за годы киберспортивной карьеры заработал 264 тысячи долларов. При этом по меркам CS:GO он достаточно молод — сейчас ему всего 22 года.

© Фото: пресс-служба ESforce
Денис "seized" Костин

4 место

Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов

Киберспорт. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Шесть дисциплин в киберспорте, на которых зарабатывают миллионы
Дмитрий, более известный под другим ником, Lost, несмотря на уход с профессиональной сцены в 2013 году, остается одним из самых известных ее персонажей. Дмитрий заработал себе репутацию сильного игрока еще во времена первой "доты" — в 2007-2010 годы: трижды он попадал в тройку сильнейших игроков мира на своей позиции по версии GosuGamers, авторитетного СМИ о компьютерных играх.

В 2011 году в составе Natus Vincere Дмитрий стал победителем The International 1 — главного турнира по Dota 2, формально являющегося чемпионатом мира, а в 2012 на аналогичном турнире остановился в шаге от победы, уступив в финале китайской команде Invictus Gaming. В 2013 году он принял решение покинуть организацию, еще несколько месяцев выступал за две другие ведущие российские команды — Team Empire и Virtus.pro — однако вскоре повесил мышку на гвоздь. Впрочем, сбережений к тому моменту у него было достаточно: за годы карьеры он заработал 275 тысяч долларов. Сейчас же Дмитрий работает комментатором и аналитиком на трансляциях Dota 2.

© Фото: пресс-служба ESforce
Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов

3 место

Павел "Pavel" Бельтюков

Сам факт появления в этом списке игрока в Hearthstone во многом удивителен: все равно что увидеть в списке самых богатых спортсменов России шахматиста. Тем не менее, 18-летний уроженец Екатеринбурга занимает в данном рейтинге третье место, имея в активе 286 тысяч долларов призовых — и все благодаря сенсационной победе на чемпионате мира 2016 года, принесшей ему сразу четверть миллиона.

Киберспорт. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Турнир по киберспорту EPICENTER получил престижную премию EUBEA 2016

Как и большинство игроков в Hearthstone, фактически единственную киберспортивную дисциплину, в которую играют один-на-один, а не командами, Павел — довольно закрытый и не самый общительный человек. В прочем, сложно ожидать активной позиции от студента, который большую часть времени проводит за просчетом вариантов.

В случае с Павлом главным является даже не то, что за свою карьеру он заработал больше всех в мире в Hearthstone — его противостояние с немцем Себастьяном "xixo" Бентертом является одним из наиболее напряженных и интересных в киберспорте на сегодняшний день. Проводя параллели с шахматами — это Фишер и Спасский, только без политики. Огромное число фанатов игры надеются, что именно они встретятся в финале чемпионата мира, который пройдет осенью.

© Фото: пресс-служба Blizzard Entertainment
Павел "Pavel" Бельтюков

2 место

Илья "Illidan" Пивцаев

Для людей, активно следящих за киберспортом, само попадание Иллидана в этот рейтинг может показаться удивительным, однако именно Илья уверенно занимает второе место с 351 тысячью долларов в активе.

Открытие Epicenter:Moscow
© Фото: EPICENTER
Международный киберспортивный турнир Epicenter пройдет в июне в Москве

Имея колоссальный опыт за спиной, Илья постоянно выступал за первый или второй состав Virtus.pro, однако очень долго результаты к команде не приходили. Все изменилось в 2015 году, когда "медведи" заняли 5-6 место на чемпионате мира и заработали 1.2 миллиона долларов. Как потом признавали сами игроки, им где-то повезло: в группе они заняли 5 место из 8, однако в плей-офф сначала обыграли Fnatic, сильную команду из Юго-Восточной Азии, затем одолели американцев из compLexity в невероятном по драматизму поединке, который даже пришлось прервать из-за того, что одному из участников стало плохо, а следом прошли Team Secret, которая являлась однозначным фаворитом турнира и фактически представляла из себя сборную мира.

Вопрос в том, какова в этом заслуга Ильи, остается открытым — существует точка зрения, что в том составе он был от безысходности: тогда на рынке свободных агентов просто не было игрока сильнее. На данный момент Иллидан находится без контракта.

© Фото: Официальная группа Virtus.pro "ВКонтакте"
Илья "Illidan" Пивцаев

1 место

Сергей "G" Брагин

Как и вышеупомянутый Дмитрий Куприянов, Сергей относится к представителям "старой школы" — G активно светился на местных турнирах в Санкт-Петербурге еще в 2008 году. В 2011 году в составе Moscow Five он попал на The International 1, в 2012 году стал одним из первых россиян, продолжившим карьеру вне СНГ, подписав контракт с китайской командой LGD.International.

Посетительницы в тематических костюмах на финале Континентальной лиги League of Legends в ВТБ Ледовый дворец в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Финал Континентальной лиги LoL собрал более 10 тысяч зрителей

Уже в 2013 году он вернулся в Россию, выступал за Virtus.pro и также стал участником, возможно, ярчайшего выступления российской команды в Dota 2 за всю историю игры — вместе с Ильей Певцаевым он занял 5-6 место на The International 5. Однако в целом за карьеру Брагин заработал ощутимо больше — 395 тысяч долларов.

И наверняка заработал и больше, если бы не характер: Сергей из тех игроков, которые любят, чтобы ему уделяли внимание и создавали комфортные условия в самой игре. В 2016 году он инициировал замену двух игроков команды, после чего результаты Virtus.pro значительно снизились, а сам G вскоре покинул организацию. Сейчас он выступает за Vega Squadron — и, кстати, вполне возможно, что из-за серии неудачных выступлений в составе этого коллектива также произойдут изменения.

© Фото: пресс-служба ESforce
Сергей "G" Брагин
Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена