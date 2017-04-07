Шесть самых богатых киберспортсменов России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нет ничего более интересного, чем считать деньги в чужом кармане. Для кого-то это повод для зависти, для кого-то — важные статистические показатели, отражающие развитие того или иного сектора. Киберспорт и объемы призовых в этом плане очень показательны. 15 лет назад призовые во всех турнирах по всем основным дисциплинам составили около 900 тысяч долларов, в 2007 — 6.7 миллиона, в 2012 — 13.8. В минувшем году организаторы турниров выплатили игрока и командам 94.6 миллиона долларов — и весьма вероятно, что в 2017 году это значение станет девятизначным.

Основные успехи россиян пришлись на годы, когда призовые были не столь велики, однако доходы отдельных киберспортсменов действительно впечатляют.

6 место

Егор "flamie" Васильев

Формально Егор Васильев считается сильнейшим игроком в Counter-Strike: Global Offensive среди всех россиян: авторитетный сайт hltvg.org поставил его на 12 место в рейтинге лучших "каэсеров" 2016 года. Flamie — типичный геймер: во время интервью он заметно нервничает, зачастую ограничивается короткими ответами, зато на сцене перед экраном монитора он превращается в одного из сильнейших игроков мира.

На профессиональной сцене он появился довольно давно — в 2014 году — а в 2015 присоединился к организации Natus Vincere, в составе которой и добился основных успехов: на сегодняшний день на его счету 236 тысяч долларов. Но главное — только 5 апреля ему исполнилось 20 лет, а первый миллион рублей он заработал в 18.

© Фото: пресс-служба ESforce Егор "flamie" Васильев

5 место

Денис "seized" Костин

В 2013 году, когда результаты одной из крупнейших киберспортивных организаций мира Natus Vincere пошли вниз, руководство приняло непростое решение и произвело замены в легендарном составе, выигравшем за свою историю практически все возможные трофеи. Тогда в Na'Vi появился Денис: москвич, имевший вес в игровом сообществе и неоднократно ранее подменявший отдельных игроков Na'Vi, попал в команду и вплоть до конца марта этого года являлся ее капитаном.

В составе "рожденных побеждать" он неоднократно занимал первые и вторые места на крупных турнирах, а за годы киберспортивной карьеры заработал 264 тысячи долларов. При этом по меркам CS:GO он достаточно молод — сейчас ему всего 22 года.

© Фото: пресс-служба ESforce Денис "seized" Костин

4 место

Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов

Дмитрий, более известный под другим ником, Lost, несмотря на уход с профессиональной сцены в 2013 году, остается одним из самых известных ее персонажей. Дмитрий заработал себе репутацию сильного игрока еще во времена первой "доты" — в 2007-2010 годы: трижды он попадал в тройку сильнейших игроков мира на своей позиции по версии GosuGamers, авторитетного СМИ о компьютерных играх.

В 2011 году в составе Natus Vincere Дмитрий стал победителем The International 1 — главного турнира по Dota 2, формально являющегося чемпионатом мира, а в 2012 на аналогичном турнире остановился в шаге от победы, уступив в финале китайской команде Invictus Gaming. В 2013 году он принял решение покинуть организацию, еще несколько месяцев выступал за две другие ведущие российские команды — Team Empire и Virtus.pro — однако вскоре повесил мышку на гвоздь. Впрочем, сбережений к тому моменту у него было достаточно: за годы карьеры он заработал 275 тысяч долларов. Сейчас же Дмитрий работает комментатором и аналитиком на трансляциях Dota 2.

© Фото: пресс-служба ESforce Дмитрий "LighTofHeaveN" Куприянов

3 место

Павел "Pavel" Бельтюков

Сам факт появления в этом списке игрока в Hearthstone во многом удивителен: все равно что увидеть в списке самых богатых спортсменов России шахматиста. Тем не менее, 18-летний уроженец Екатеринбурга занимает в данном рейтинге третье место, имея в активе 286 тысяч долларов призовых — и все благодаря сенсационной победе на чемпионате мира 2016 года, принесшей ему сразу четверть миллиона.

Как и большинство игроков в Hearthstone, фактически единственную киберспортивную дисциплину, в которую играют один-на-один, а не командами, Павел — довольно закрытый и не самый общительный человек. В прочем, сложно ожидать активной позиции от студента, который большую часть времени проводит за просчетом вариантов.

В случае с Павлом главным является даже не то, что за свою карьеру он заработал больше всех в мире в Hearthstone — его противостояние с немцем Себастьяном "xixo" Бентертом является одним из наиболее напряженных и интересных в киберспорте на сегодняшний день. Проводя параллели с шахматами — это Фишер и Спасский, только без политики. Огромное число фанатов игры надеются, что именно они встретятся в финале чемпионата мира, который пройдет осенью.

© Фото: пресс-служба Blizzard Entertainment Павел "Pavel" Бельтюков

2 место

Илья "Illidan" Пивцаев

Для людей, активно следящих за киберспортом, само попадание Иллидана в этот рейтинг может показаться удивительным, однако именно Илья уверенно занимает второе место с 351 тысячью долларов в активе.

Имея колоссальный опыт за спиной, Илья постоянно выступал за первый или второй состав Virtus.pro, однако очень долго результаты к команде не приходили. Все изменилось в 2015 году, когда "медведи" заняли 5-6 место на чемпионате мира и заработали 1.2 миллиона долларов. Как потом признавали сами игроки, им где-то повезло: в группе они заняли 5 место из 8, однако в плей-офф сначала обыграли Fnatic, сильную команду из Юго-Восточной Азии, затем одолели американцев из compLexity в невероятном по драматизму поединке, который даже пришлось прервать из-за того, что одному из участников стало плохо, а следом прошли Team Secret, которая являлась однозначным фаворитом турнира и фактически представляла из себя сборную мира.

Вопрос в том, какова в этом заслуга Ильи, остается открытым — существует точка зрения, что в том составе он был от безысходности: тогда на рынке свободных агентов просто не было игрока сильнее. На данный момент Иллидан находится без контракта.

© Фото: Официальная группа Virtus.pro "ВКонтакте" Илья "Illidan" Пивцаев

1 место

Сергей "G" Брагин

Как и вышеупомянутый Дмитрий Куприянов, Сергей относится к представителям "старой школы" — G активно светился на местных турнирах в Санкт-Петербурге еще в 2008 году. В 2011 году в составе Moscow Five он попал на The International 1, в 2012 году стал одним из первых россиян, продолжившим карьеру вне СНГ, подписав контракт с китайской командой LGD.International.

Уже в 2013 году он вернулся в Россию, выступал за Virtus.pro и также стал участником, возможно, ярчайшего выступления российской команды в Dota 2 за всю историю игры — вместе с Ильей Певцаевым он занял 5-6 место на The International 5. Однако в целом за карьеру Брагин заработал ощутимо больше — 395 тысяч долларов.

И наверняка заработал и больше, если бы не характер: Сергей из тех игроков, которые любят, чтобы ему уделяли внимание и создавали комфортные условия в самой игре. В 2016 году он инициировал замену двух игроков команды, после чего результаты Virtus.pro значительно снизились, а сам G вскоре покинул организацию. Сейчас он выступает за Vega Squadron — и, кстати, вполне возможно, что из-за серии неудачных выступлений в составе этого коллектива также произойдут изменения.