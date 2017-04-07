CAS дисквалифицировал на два года российскую бегунью Завьялову

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на два года российскую бегунью Екатерину Завьялову (Поистогову), заявил агентству "Р-Спорт" адвокат спортсменки Артем Пацев.

По его словам, это минимальный срок. При этом адвокат пояснил, что бегунью дисквалифицировали на основе записей, сделанных информатором WADA Юлией Степановой.

"Но нам удалось доказать, что речь не шла о ряде запрещенных веществ, в этом моменте Степанова ошибалась – намеренно или нет. Как бы ни хотелось Степановой показать, что этими записями подтверждается употребление Поистоговой ряда запрещенных средств, это не так", — сказал он.

Дисквалификация истекает в августе этого года, добавил Пацев.

Спортсменку отстранили от соревнований в ноябре 2015 года за нарушение антидопинговых правил. Комиссия WADA рекомендовала дисквалифицировать ее и еще ряд российских легкоатлеток и тренеров пожизненно.

Пацев отметил, что CAS отказался признать данные из доклада Ричарда Макларена достаточным основанием для жесткого наказания бегуньи. По мнению адвоката, это может стать хорошим прецедентом.

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