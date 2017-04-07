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Спорт

Керлингисты из России провалили ЧМ в Канаде, но шанс попасть на ОИ еще есть

08:2807.04.2017
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Керлинг. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские керлингисты заняли последнее (12-е) место в круговом турнире на проходящем в канадском Эдмонтоне чемпионате мира и не смогли выполнить поставленную перед ними задачу – отобраться напрямую на Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году Пхенчхане.

Керлинг. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Россияне уже финишировали на мировых первенствах 12-ми — в 2015 году, однако тогда они смогли одержать две победы. В Эдмонтоне сборная России проиграла 11 матчей из 11.

История выступлений российских керлингистов на чемпионатах мира невелика – впервые они попали в число участников турнира лишь в 2013 году, заняв тогда десятое место. В 2014-м сборная России стала 11-й, в 2015-м – 12-й, в 2016-м снова десятой. В Эдмонтоне перед россиянами стояла крайне сложная задача – попасть по итогам турнира в пятерку сильнейших, такой результат позволил бы команде набрать по сумме чемпионатов мира 2016 и 2017 годов необходимое количество квалификационных очков для прямого попадания на Олимпиаду.

"Стыд и позор"

Перед отъездом команды на чемпионат мира президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал задачу, стоящую перед сборной России, непростой, но выполнимой. Алексей Стукальский сообщил, что команда понимает, насколько нелегко ей придется. "Будем готовиться и биться, показывать свой максимум. Мы видели, что многие команды, оказавшись в таких сложных ситуациях, наоборот мобилизуются, анализировали это. Надеемся, что у нас тоже получится сделать так же", — заявил Стукальский агентству "Р-Спорт".

Керлинг. Архивное фото.
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Решением тренеров Александра Козырева и Сорена Грана скипом команды вместо Алексея Тимофеева стал Стукальский, помимо них в состав команды вошли Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов. По ходу турнира Тимофеев вернулся на позицию скипа, но уже когда стало ясно, что попадание в пятерку сильнейших является нереальной задачей. Россияне терпели поражение за поражением. В семи матчах из 11 сборная России досрочно отказывалась от борьбы, не проведя десяти эндов. "Когда у нас после шестого энда мужики заканчивают играть за явным преимуществом соперника, это, конечно, позор", — констатировал в разговоре с "Р-Спорт" Свищев.

"Наши игроки выглядят как котята маленькие. Физически они готовы, но технически, тактически, морально — нет", — заявила бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова. "Настоящий стыд и позор. Такой игрой они плюнули в душу всему спортивному сообществу, нашей керлинговой семье, болельщикам и всем тем людям, которые интересуются нашим видом спорта", — считает первый вице-президент ФКР Андрей Созин.

Что дальше?

Шанс попасть на Игры-2018 у российских керлингистов еще есть – для этого им надо финишировать в числе двух лучших команд в олимпийской квалификации, которая пройдет в декабре в Чехии. Свищев уже заявил, что из выступления в Эдмонтоне будут сделаны самые серьезные выводы.

"Предстоит разбор ошибок. Не хочется пугать сейчас игроков и тренеров, но то, что будет серьезный разбор полетов, — это факт! С такой игрой нам вообще не то что на Олимпиаде, но даже на чемпионате Европы делать нечего", — заявил глава федерации.

"Сейчас надо сесть, подумать, выбрать состав и наигрывать именно его. Необязательно его возить по заграницам. Надо заняться индивидуальной техникой, потом параллельно тактикой, потом индивидуальной и командной стратегией и тактикой. Хорошие спарринги можно устроить и в России, можно составить несколько альтернативных команд и играть с ними. Времени достаточно, до декабря много времени, если целенаправленно работать", — полагает Андрианова.

А вот председатель тренерского совета ФКР Сергей Беланов считает, что в нынешней ситуации надо делать ставку не на Игры-2018, а на Олимпиаду в Пекине. Но для этого нужно создать два состава сборной России, которые будут реально конкурировать друг с другом, что и приведет к прогрессу.

"Нами выращено поколение керлингистов-мужчин, которые не являются спортсменами. У них нет закалки бороться за результат, даже если придется жилы порвать. Мое мнение — нужно признать этот факт и начинать строить команду с прицелом на Олимпиаду 2022 года. Для этого нужно разделить тренерский штаб мужской сборной. Тренер, проигравший отбор, не должен ехать на турнир. Нужно создать из молодых перспективных игроков два состава", — заявил он.

В мае оценку выступлению мужской сборной России в минувшем сезоне даст исполком ФКР, который примет решения относительно будущего команды, ее состава, а также тренерского штаба.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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