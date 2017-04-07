Допинг-проба олимпийской чемпионки Сумгонг дала положительный результат

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Допинг-проба олимпийской чемпионки 2016 года в марафоне кенийской бегуньи Джемимы Сумгонг дала положительный результат на запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Допинг-проба была взята у Сумгонг во внесоревновательный период в Кении.

"IAAF может подтвердить, что на этой неделе началось дело о нарушении антидопинговых правил со стороны Джемимы Сумгонг. Это (проверка) было частью расширенной программы внесоревновательного тестирования IAAF, посвященной элитным марафонцам", — говорится в заявлении IAAF.

Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей золотую олимпийскую медаль в марафоне.

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