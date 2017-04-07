Допинг-проба олимпийской чемпионки Сумгонг дала положительный результат

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Допинг-проба олимпийской чемпионки 2016 года в марафоне кенийской бегуньи Джемимы Сумгонг дала положительный результат на запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
"IAAF может подтвердить, что на этой неделе началось дело о нарушении антидопинговых правил со стороны Джемимы Сумгонг. Это (проверка) было частью расширенной программы внесоревновательного тестирования IAAF, посвященной элитным марафонцам", — говорится в заявлении IAAF.
Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей золотую олимпийскую медаль в марафоне.
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