Российские хоккеистки уступили сборной Германии в четвертьфинале ЧМ

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России проиграли команде Германии в четвертьфинале чемпионата мира в Плимуте (США).

Матч, прошедший во вторник, завершился победой немок со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Автором гола у сборной России на 3-й минуте стала Анна Шохина.

Сборная Германии в полуфинале сыграет с командой США. Во втором полуфинальном матче встретятся команды Канады и Финляндии. Россиянки сыграют со шведками в матче за пятое место. Все встречи пройдут 6 апреля.

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