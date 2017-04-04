Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря на решение лиги о неучастии ее игроков в соревнованиях.

Ovechkin on Olympics, if he's still going: "Yeah, I didn't change my mind. I'm still going " pic.twitter.com/SzO2RUpL79 — Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 4 апреля 2017 г.

​"Да, я не передумал, я все равно поеду", – сказал Овечкин, слова которого цитирует в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

Его одноклубник Евгений Кузнецов не теряет надежду, что НХЛ разрешит игрокам поехать на Игры. В случае, если лига откажет, по словам форварда, спортсмен все равно поедет в Южную Корею.

"Это в моем сердце", — передает слова Кузнецова журналист.

Ранее НХЛ выступила с заявлением, в котором было сказано, что спортсмены не будут принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Организация также поручила командам не обсуждать со спортсменами возможность индивидуального допуска до Игр.

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