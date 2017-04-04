Российским паралимпийцам не позволят выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Предложение допустить российских паралимпийцев до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом не нашло поддержки в совете спортсменов Международного паралимпийского комитета, сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

С такой инициативой на заседании совета в Бонне выступил член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев. По его словам, одна из главных задач совета спортсменов — защищать права и интересы атлетов и обеспечивать для них равные возможности, а сейчас многие спортсмены таких возможностей лишены.

Однако совет не поддержал это предложение, поскольку такая практика применима только для беженцев или стран, где нет национального паралимпийского комитета.

При этом ПРК отмечает, что некоторые члены совета выступил в поддержку российских паралимпийцев и предложили выступить с обращением о скорейшем восстановлении членства ПКР в IPC, а новая глава совета Челси Готелл пообещала следить за ходом этого процесса.

Ранее ПКР предлагал IPC допустить к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 тех россиян, кто не упоминается в докладе Макларена, либо разрешить паралимпийцам участвовать в стартах под нейтральным флагом. Руководство IPC отвергло эти предложения.

IPC в августе прошлого года дисквалифицировал ПКР на основании доклада комиссии Макларена о допинге в России и отстранил всех российских паралимпийцев от международных соревнований. В конце марта глава ПКР Владимир Лукин заявил, что Россия получила дорожную карту по восстановлению членства в IPC.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>