Российским паралимпийцам не позволят выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Предложение допустить российских паралимпийцев до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом не нашло поддержки в совете спортсменов Международного паралимпийского комитета, сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России.
Однако совет не поддержал это предложение, поскольку такая практика применима только для беженцев или стран, где нет национального паралимпийского комитета.
82.7%Это "политическое" решение
8%Это закономерный шаг на фоне допингового скандала
9.3%До зимней Олимпиады еще долго, все может измениться
Ранее ПКР предлагал IPC допустить к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 тех россиян, кто не упоминается в докладе Макларена, либо разрешить паралимпийцам участвовать в стартах под нейтральным флагом. Руководство IPC отвергло эти предложения.
IPC в августе прошлого года дисквалифицировал ПКР на основании доклада комиссии Макларена о допинге в России и отстранил всех российских паралимпийцев от международных соревнований. В конце марта глава ПКР Владимир Лукин заявил, что Россия получила дорожную карту по восстановлению членства в IPC.
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