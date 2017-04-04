В Кремле не комментируют вопрос о приобретении прав на трансляцию ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Кремле не стали комментировать вопрос о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира по футболу, цена на них завышена до 100 миллионов долларов. В марте генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что уверена в том, что решение по вопросу продажи российским компаниям телевизионных прав на показ матчей чемпионата мира будет найдено.

"Это точно не вопрос Кремля", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не является ли вопрос о трансляциях проблемой, в которую должно вмешаться правительство или Кремль.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах. Матчи Кубка конфедераций пройдут летом 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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